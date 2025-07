BTT

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

NombreBTT

PuestoNo.98

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación986,061,142,857,000

Suministro máx.0

Suministro total990,000,000,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2019-02-01 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.000120 USDT

Máximo histórico0.000003054389068335,2022-01-18

Precio más bajo0.000000365670530465,2023-10-13

Blockchain públicaTRX

