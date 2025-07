KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NombreKAVA

PuestoNo.133

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.33%

Suministro de circulación1,082,853,330

Suministro máx.∞

Suministro total1,082,853,330

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2019-10-23 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.46 USDT

Máximo histórico9.19263002,2021-09-09

Precio más bajo0.24832868419474186,2024-08-05

Blockchain públicaKAVA

IntroducciónKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.