Precio de Stella hoy

El precio actual de Stella (ALPHA) hoy es $ 0, con una variación del 0.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALPHA a USD es $ 0 por ALPHA.

Stella actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 409,742, con un suministro circulante de 987.00M ALPHA. Durante las últimas 24 horas, ALPHA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.93, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALPHA experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de -17.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.82K.

Información del mercado de Stella (ALPHA)

Cap de mercado $ 409.74K$ 409.74K $ 409.74K Volumen (24H) $ 4.82K$ 4.82K $ 4.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 415.14K$ 415.14K $ 415.14K Suministro de Circulación 987.00M 987.00M 987.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Stella es de $ 409.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.82K. El suministro circulante de ALPHA es de 987.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 415.14K.