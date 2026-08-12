Precio de Dego Finance hoy

El precio actual de Dego Finance (DEGO) hoy es $ 0.00300118, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEGO a USD es $ 0.00300118 por DEGO.

Dego Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 63,025, con un suministro circulante de 21.00M DEGO. Durante las últimas 24 horas, DEGO cotiza entre $ 0.00299601 (bajo) y $ 0.00312168 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 33.41, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00270439.

En el corto plazo, DEGO experimentó un cambio de -2.86% en la última hora y de -8.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 15.69K.

Información del mercado de Dego Finance (DEGO)

Cap de mercado $ 63.03K$ 63.03K $ 63.03K Volumen (24H) $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K Cap. de mercado totalmente diluida $ 63.03K$ 63.03K $ 63.03K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dego Finance es de $ 63.03K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 15.69K. El suministro circulante de DEGO es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 63.03K.