Wrapped TAC (WTAC) Prisoplysninger (USD)

Wrapped TAC (WTAC) realtidsprisen er $0.00519085. I løbet af de sidste 24 timer har WTAC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00488675 og et højdepunkt på $ 0.00583335, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WTACs højeste pris nogensinde er $ 0.0173277, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00403269.

Når det gælder kortsigtet performance, WTAC har ændret sig med -1.83% i løbet af den sidste time, -2.04% i løbet af 24 timer og -4.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped TAC (WTAC) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Wrapped TAC er $ 1.26M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WTAC er 242.58M, med et samlet udbud på 242583184.7369662. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.26M.