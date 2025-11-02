Broadcom xStock (AVGOX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 369.26 $ 369.26 $ 369.26 24H lav $ 370.1 $ 370.1 $ 370.1 24H høj 24H lav $ 369.26$ 369.26 $ 369.26 24H høj $ 370.1$ 370.1 $ 370.1 All Time High $ 389.47$ 389.47 $ 389.47 Laveste pris $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 Prisændring (1H) -0.11% Prisændring (1D) -0.21% Prisændring (7D) +4.08% Prisændring (7D) +4.08%

Broadcom xStock (AVGOX) realtidsprisen er $369.26. I løbet af de sidste 24 timer har AVGOX handlet mellem et lavpunkt på $ 369.26 og et højdepunkt på $ 370.1, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AVGOXs højeste pris nogensinde er $ 389.47, mens den laveste pris nogensinde er $ 282.47.

Når det gælder kortsigtet performance, AVGOX har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, -0.21% i løbet af 24 timer og +4.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Broadcom xStock (AVGOX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 886.20K$ 886.20K $ 886.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Cirkulationsforsyning 2.40K 2.40K 2.40K Samlet Udbud 23,721.79129508 23,721.79129508 23,721.79129508

Den nuværende markedsværdi på Broadcom xStock er $ 886.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AVGOX er 2.40K, med et samlet udbud på 23721.79129508. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.76M.