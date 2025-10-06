UdvekslingDEX+
Den direkte Swarm Network pris i dag er 0.01314 USD. Følg med i realtid TRUTH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TRUTH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Swarm Network-kurs(TRUTH)

$0.01318
$0.01318
-0.52%1D
Swarm Network (TRUTH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:33:23 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01264
$ 0.01264
24H lav
$ 0.01344
$ 0.01344
24H høj

$ 0.01264
$ 0.01264$ 0.01264

$ 0.01344
$ 0.01344$ 0.01344

$ 0.020167043509271197
$ 0.020167043509271197$ 0.020167043509271197

$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878

+0.22%

-0.52%

-19.79%

-19.79%

Swarm Network (TRUTH) realtidsprisen er $ 0.01314. I løbet af de sidste 24 timer har TRUTH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01264 og et højdepunkt på $ 0.01344, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRUTHs højeste pris nogensinde er $ 0.020167043509271197, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.010282833131671878.

Når det gælder kortsigtet performance, TRUTH har ændret sig med +0.22% i løbet af den sidste time, -0.52% i løbet af 24 timer og -19.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Swarm Network (TRUTH) Markedsinformation

No.719

$ 27.40M
$ 27.40M$ 27.40M

$ 93.19K
$ 93.19K$ 93.19K

$ 131.40M
$ 131.40M$ 131.40M

2.09B
2.09B 2.09B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.85%

SUI

Den nuværende markedsværdi på Swarm Network er $ 27.40M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 93.19K. Det cirkulerende forsyning af TRUTH er 2.09B, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 131.40M.

Swarm Network (TRUTH) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Swarm Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000689-0.52%
30 dage$ +0.00002+0.15%
60 dage$ +0.00814+162.80%
90 dage$ +0.00814+162.80%
Swarm Network Prisændring i dag

I dag TRUTH blev der registreret en ændring på $ -0.0000689 (-0.52%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Swarm Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.00002 (+0.15%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Swarm Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TRUTH sås en ændring af $ +0.00814 (+162.80%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Swarm Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00814 (+162.80%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Swarm Network (TRUTH)?

Tjek Swarm NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er Swarm Network (TRUTH)

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSwarm Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTRUTHtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Swarm Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Swarm Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Swarm Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Swarm Network (TRUTH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Swarm Network (TRUTH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Swarm Network.

Tjek Swarm Network prisprediktion nu!

Swarm Network (TRUTH) Tokenomics

At forstå tokenomics for Swarm Network (TRUTH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TRUTH Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Swarm Network (TRUTH)

Leder du efter, hvordan du køber Swarm Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Swarm Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TRUTH til lokale valutaer

For en mere dybdegående forståelse af Swarm Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Swarm Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Swarm Network

Hvor meget er Swarm Network (TRUTH) værd i dag?
Den direkte TRUTH pris i USD er 0.01314 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TRUTH til USD pris?
Den aktuelle pris på TRUTHtil USD er $ 0.01314. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Swarm Network?
Markedsværdien for TRUTH er $ 27.40M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TRUTH?
Den cirkulerende forsyning af TRUTH er 2.09B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TRUTH?
TRUTH opnåede en ATH-pris på 0.020167043509271197 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TRUTH?
TRUTH så en ATL-pris på 0.010282833131671878 USD.
Hvad er handelsvolumen for TRUTH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TRUTH er $ 93.19K USD.
Bliver TRUTH højere i år?
TRUTH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TRUTH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:33:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

