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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ Pump.fun ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

Pump.fun ইকোসিস্টেমটি অত্যন্ত অনুমাননির্ভর মিমকয়েন নিয়ে গঠিত, যা জনপ্রিয় Pump.fun লঞ্চপ্যাড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তৈরি ও লেনদেন করা হয়। এই সেক্টরটি দ্রুত গতির মাইক্রো-ক্যাপ মার্কেটকে উপস্থাপন করে যা প্রাথমিকভাবে ভাইরাল ইন্টারনেট সংস্কৃতি এবং তাৎক্ষণিক রিটেইল মনোভাব দ্বারা চালিত হয়। এটি তীব্র মাত্রার অন-চেইন লিকুইডিটি এবং ক্রিপ্টো কমিউনিটির সর্বশেষ অনুমাননির্ভর ট্রেন্ডের সূচক হিসেবে কাজ করে।

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প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 71,909.73
+0.66%
+12.19%
+15.02%
$ 1.45T
$ 15.40K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,281.96
+0.14%
+19.09%
+21.86%
$ 276.37B
$ 364.85K
3
Solana
Solana
SOL
$ 87.14
+0.29%
+13.22%
+16.15%
$ 50.90B
$ 1.48M
4
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10419
-0.74%
+14.47%
+7.44%
$ 4.02B
$ 4.36M
5
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004924
+0.20%
+10.21%
+9.94%
$ 2.91B
$ 509.63B
6
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 211.52
+1.29%
+10.16%
+6.24%
$ 2.33B
$ 23.94K
7
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.0608
+0.40%
+0.88%
+11.16%
$ 1.94B
$ 2.57M
8
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8076
+0.91%
+4.53%
+6.76%
$ 1.37B
$ 2.75M
9
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003102
-1.58%
+19.80%
+17.98%
$ 1.29B
$ 237.64B
10
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.394292
+1.66%
-38.01%
+33.97%
$ 866.57M
$ 16.42M
11
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08552
+0.92%
+7.32%
+7.98%
$ 762.05M
$ 1.16M
12
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02563
+0.75%
+13.34%
+0.99%
$ 162.20M
$ 2.88M
13
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.15603
-0.58%
+8.67%
+13.84%
$ 156.12M
$ 2.05M
14
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1565
+1.57%
+13.69%
+15.29%
$ 155.12M
$ 4.20M
15
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15137
-1.27%
+0.22%
-1.57%
$ 151.82M
$ 724.62K
16
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4413
+0.27%
+9.46%
+5.44%
$ 149.49M
$ 1.09M
17
Vision
Vision
VSN
$ 0.03742
+0.27%
+5.41%
+4.12%
$ 135.98M
$ 2.03M
18
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06794
+0.49%
+6.83%
+7.73%
$ 135.08M
$ 1.03M
19
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08415
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
20
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34286
+2.00%
-3.83%
-11.20%
$ 113.16M
$ 358.06K
21
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4077
+0.49%
+10.57%
+6.38%
$ 101.70M
$ 215.12K
22
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004053
-0.85%
+7.69%
+10.39%
$ 81.70M
$ 18.62M
23
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.251
+0.23%
+10.36%
+6.48%
$ 77.29M
$ 65.60K
24
would
would
WOULD
$ 0.07253
-0.38%
+0.05%
-0.91%
$ 72.49M
$ 46.89K
25
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07195
+0.33%
+1.61%
-2.93%
$ 71.94M
$ 802.41K
26
0x
0x
ZRX
$ 0.08137
+0.68%
+8.88%
+6.12%
$ 69.16M
$ 888.13K
27
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006866
-1.38%
+13.09%
+10.51%
$ 68.53M
$ 140.34M
28
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2682
0.00%
+1.55%
+5.50%
$ 64.22M
$ 327.77K
29
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1792
+0.39%
+4.47%
-6.79%
$ 64.10M
$ 582.43K
30
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.057617
-0.72%
+3.73%
-0.63%
$ 57.56M
$ 1.40M
31
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008765
+0.36%
+8.71%
+9.72%
$ 53.22M
$ 35.80M
32
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.00668
+1.12%
+32.94%
+31.75%
$ 51.40M
$ 43.03M
33
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.05053
+2.06%
+24.15%
+24.12%
$ 50.98M
$ 1.42M
34
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.04867
+0.55%
+32.85%
+29.79%
$ 48.72M
$ 3.73M
35
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.0292
-0.24%
+5.95%
-6.71%
$ 48.71M
$ 2.11M
36
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001088
0.00%
+11.09%
+10.19%
$ 45.94M
$ 762.17M
37
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016394
+1.12%
+1.77%
+0.48%
$ 45.84M
$ 4.40M
38
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.044996
+4.03%
+10.29%
+22.17%
$ 45.82M
$ 2.80M
39
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.08878
+3.06%
+9.88%
+12.71%
$ 44.65M
$ 2.20M
40
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01104
-0.35%
+10.48%
+10.81%
$ 41.08M
$ 12.91M
41
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.04068
+0.64%
+15.41%
+15.22%
$ 40.40M
$ 3.90M
42
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05108
-0.10%
+6.22%
+3.62%
$ 39.32M
$ 1.24M
43
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3835
-0.37%
+3.64%
+10.15%
$ 38.20M
$ 165.65K
44
Propy
Propy
PRO
$ 0.3381
-0.09%
+5.48%
+2.27%
$ 33.86M
$ 184.25K
45
ME
ME
ME
$ 0.06192
-0.42%
+7.81%
-3.32%
$ 33.45M
$ 997.57K
46
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003312
+1.29%
+21.82%
+26.24%
$ 32.95M
$ 2.80T
47
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005065
+0.40%
+10.38%
+7.14%
$ 32.22M
$ 161.62M
48
USDP
USDP
USDP
$ 0.9996
0.00%
-0.07%
-0.08%
$ 31.94M
$ 13.64K
49
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2145
+1.08%
+11.00%
+4.83%
$ 29.79M
$ 639.97K
50
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.0221
+1.00%
+6.09%
+19.90%
$ 27.60M
$ 4.75M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে Pump.fun ইকোসিস্টেম কী?
Pump.fun ইকোসিস্টেমটি অত্যন্ত অনুমাননির্ভর মিমকয়েন নিয়ে গঠিত, যা Pump.fun প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তৈরি ও লেনদেন করা হয়, যা যেকোনো ব্যবহারকারীকে কোডিং সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে একটি নতুন ক্রিপ্টোকারেন্সি লঞ্চ করার সুযোগ দেয়।
Pump.fun ইকোসিস্টেমে বন্ডিং কার্ভ মেকানিজম কীভাবে কাজ করে?
Pump.fun ইকোসিস্টেম একটি গাণিতিক বন্ডিং কার্ভ ব্যবহার করে যেখানে নতুন লঞ্চ করা টোকেনের প্রাইস স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায় যখন আরো বেশি ব্যবহারকারী টোকেনটি ক্রয় করেন, যা প্রথাগত মার্কেট মেকারদের উপর নির্ভর না করে তাৎক্ষণিক লিকুইডিটি নিশ্চিত করে।
Pump.fun ইকোসিস্টেম কেন তীব্র মাত্রার টোকেন ভোলাটিলিটির সম্মুখীন হয়?
Pump.fun ইকোসিস্টেম তীব্র মাত্রায় ভোলাটিলিটির সম্মূখীন হয় কারণ টোকেন তৈরির ক্ষেত্রে বাধা প্রায় শূন্য, যার ফলে শুধুমাত্র ভাইরাল ইন্টারনেট সংস্কৃতি এবং দ্রুত রিটেইল অনুমাননির্ভরতা দ্বারা চালিত হাজার হাজার মাইক্রো-ক্যাপ টোকেন তৈরি হয়।
যখন একটি Pump.fun টোকেন সেটির মার্কেট ক্যাপের টার্গেটে পৌঁছায় তখন কী ঘটে?
যখন একটি Pump.fun টোকেন একটি নির্দিষ্ট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সীমায় পৌঁছায়, তখন টোকেনের লিকুইডিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে Raydium-এর মতো একটি ডিসেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত হয় এবং ডেভেলপারদের রাগ পুল প্রতিরোধ করার জন্য লিকুইডিটি পুল স্থায়ীভাবে লক করা হয়।

ডিসক্লেইমার

পাম্প.ফান ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।