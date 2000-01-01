Pump.fun ইকোসিস্টেমটি অত্যন্ত অনুমাননির্ভর মিমকয়েন নিয়ে গঠিত, যা জনপ্রিয় Pump.fun লঞ্চপ্যাড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তৈরি ও লেনদেন করা হয়। এই সেক্টরটি দ্রুত গতির মাইক্রো-ক্যাপ মার্কেটকে উপস্থাপন করে যা প্রাথমিকভাবে ভাইরাল ইন্টারনেট সংস্কৃতি এবং তাৎক্ষণিক রিটেইল মনোভাব দ্বারা চালিত হয়। এটি তীব্র মাত্রার অন-চেইন লিকুইডিটি এবং ক্রিপ্টো কমিউনিটির সর্বশেষ অনুমাননির্ভর ট্রেন্ডের সূচক হিসেবে কাজ করে।
পাম্প.ফান ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।