Canton Network প্রাইস(CC)
আজ Canton Network (CC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.10097, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.53% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CC-এর জন্য ৳ 0.10097।
Canton Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #16 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.92B এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 38.80B CC। গত 24 ঘণ্টায়, CC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.08939 (নিম্ন) এবং ৳ 0.10108 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 23.742360037008052979 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 7.2045004097449163011।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CC গত ঘণ্টায় +1.65% এবং গত 7 দিনে +1.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 357.42K-তে পৌঁছেছে।
No.16
0.28%
CANTON
Canton Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.92B, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 357.42K। CC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 38.80B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 38801383741.72138934। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 3.92B।
+1.65%
+9.53%
+1.17%
+1.17%
Canton Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +1.0751292
|+9.53%
|30 দিন
|৳ -0.0241
|-19.27%
|60 দিন
|৳ -0.05471
|-35.15%
|90 দিন
|৳ -0.05481
|-35.19%
আজ, CC এর পরিবর্তন ৳ +1.0751292 (+9.53%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0241(-19.27%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CC এর প্রাইস ৳ -0.05471 (-35.15%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.05481 (-35.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Canton Network (CC) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Canton Network প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Canton Network-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
CC মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
CC_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.08974 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি S1 হাব পয়েন্ট 0.08999-এর নিচে অবস্থান করছে। উপরের সরাসরি সার্বিক সংকেত হিসেবে কেন্দ্রীয় অক্ষ 0.09073 কাজ করছে। S2 পয়েন্ট 0.08886 নিচের স্তরের সীমানা প্রদান করছে। বর্তমান মূল্যস্তর কেন্দ্রীয় অক্ষ ব্যবস্থার নিচের অংশে অবস্থান করছে, এখানে বাই ও সেল পক্ষগুলো সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করছে। MA এবং EMA গড় রেখাগুলো সমস্তই ক্রয়ের পরিস্থিতি প্রকাশ করছে। স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ইঙ্গিতকারী সূচকগুলো ঊর্ধ্বমুখী বিক্ষিপ্ত আকারে অবস্থান করছে। MACD সূচক ডেথ ক্রস সংকেত প্রদর্শন করেছে। গতিশীলতার দিকনির্দেশনায় দ্রুত ও ধীর চক্রের স্তর সৃষ্টি হয়েছে। RSI সূচক মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে। দোলনশীলতা চরম প্রসারণ বা সংকোচনের পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে না। ক্রয়ের প্রবণতা এবং গতিশীলতার প্রত্যাবর্তন একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে। বাজার গতিশীলতার পরিবর্তনের পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে রয়েছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর হল S1 পয়েন্ট 0.08999। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.3% দূরে। উপরের গুরুত্বপূর্ণ সার্বিক সংকেত হল কেন্দ্রীয় অক্ষ 0.09073। R1 প্রতিরোধ স্তর 0.09186 দূরবর্তী লক্ষ্য প্রদান করছে। নিচের সর্বনিকটস্থ সমর্থন স্তর হল S2 পয়েন্ট 0.08886। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.0% দূরে। R2 পয়েন্ট 0.09260 উচ্চতর স্তরের সংকেত হিসেবে কাজ করছে। বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতা মূলত 0.08886 থেকে 0.09186 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Canton Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Canton Network (CC) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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The Canton Network is the only public, permissionless blockchain purpose-built for institutional finance– uniquely combining privacy, compliance, and scalability. Governed by the Canton Foundation with participation from leading global financial institutions, Canton enables real-time, secure synchronization and settlement across multiple asset classes on a shared, interoperable infrastructure. The network is powered by its native token, Canton Coin, and supports decentralized governance and collaborative application development. It’s the proven link between the promise of blockchain and the power of global finance, making finance flow the way it should.
Canton Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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