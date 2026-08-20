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Canton Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.10097 BDT। CC-এর মার্কেট ক্যাপ 3,917,775,716.4016086816598 BDT। CC-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Canton Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.10097 BDT। CC-এর মার্কেট ক্যাপ 3,917,775,716.4016086816598 BDT। CC-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Canton Network প্রাইস(CC)

1 CC থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳12.3566531
৳12.3566531৳12.3566531
+9.53%1D
BDT
Canton Network (CC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:36:34 (UTC+8)

Canton Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Canton Network (CC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.10097, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.53% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CC-এর জন্য ৳ 0.10097

Canton Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #16 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.92B এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 38.80B CC। গত 24 ঘণ্টায়, CC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.08939 (নিম্ন) এবং ৳ 0.10108 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 23.742360037008052979 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 7.2045004097449163011

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CC গত ঘণ্টায় +1.65% এবং গত 7 দিনে +1.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 357.42K-তে পৌঁছেছে।

Canton Network (CC) এর মার্কেট তথ্য

No.16

৳ 3.92B
৳ 3.92B৳ 3.92B

৳ 357.42K
৳ 357.42K৳ 357.42K

৳ 3.92B
৳ 3.92B৳ 3.92B

38.80B
38.80B 38.80B

--
----

38,801,383,741.72138934
38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934

0.28%

CANTON

Canton Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.92B, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 357.42K। CC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 38.80B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 38801383741.72138934। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 3.92B

Canton Network-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.08939
৳ 0.08939৳ 0.08939
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.10108
৳ 0.10108৳ 0.10108
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.08939
৳ 0.08939৳ 0.08939

৳ 0.10108
৳ 0.10108৳ 0.10108

৳ 23.742360037008052979
৳ 23.742360037008052979৳ 23.742360037008052979

৳ 7.2045004097449163011
৳ 7.2045004097449163011৳ 7.2045004097449163011

+1.65%

+9.53%

+1.17%

+1.17%

Canton Network (CC) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Canton Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +1.0751292+9.53%
30 দিন৳ -0.0241-19.27%
60 দিন৳ -0.05471-35.15%
90 দিন৳ -0.05481-35.19%
Canton Network আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, CC এর পরিবর্তন ৳ +1.0751292 (+9.53%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Canton Network 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0241(-19.27%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Canton Network 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CC এর প্রাইস ৳ -0.05471 (-35.15%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Canton Network 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.05481 (-35.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Canton Network (CC) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Canton Network প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Canton Network-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Canton Network-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Canton Network-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

CC মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS2 ≤ প্রাইস < S1S2-S1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

CC_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.08974 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি S1 হাব পয়েন্ট 0.08999-এর নিচে অবস্থান করছে। উপরের সরাসরি সার্বিক সংকেত হিসেবে কেন্দ্রীয় অক্ষ 0.09073 কাজ করছে। S2 পয়েন্ট 0.08886 নিচের স্তরের সীমানা প্রদান করছে। বর্তমান মূল্যস্তর কেন্দ্রীয় অক্ষ ব্যবস্থার নিচের অংশে অবস্থান করছে, এখানে বাই ও সেল পক্ষগুলো সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করছে। MA এবং EMA গড় রেখাগুলো সমস্তই ক্রয়ের পরিস্থিতি প্রকাশ করছে। স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ইঙ্গিতকারী সূচকগুলো ঊর্ধ্বমুখী বিক্ষিপ্ত আকারে অবস্থান করছে। MACD সূচক ডেথ ক্রস সংকেত প্রদর্শন করেছে। গতিশীলতার দিকনির্দেশনায় দ্রুত ও ধীর চক্রের স্তর সৃষ্টি হয়েছে। RSI সূচক মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে। দোলনশীলতা চরম প্রসারণ বা সংকোচনের পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে না। ক্রয়ের প্রবণতা এবং গতিশীলতার প্রত্যাবর্তন একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে। বাজার গতিশীলতার পরিবর্তনের পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে রয়েছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর হল S1 পয়েন্ট 0.08999। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.3% দূরে। উপরের গুরুত্বপূর্ণ সার্বিক সংকেত হল কেন্দ্রীয় অক্ষ 0.09073। R1 প্রতিরোধ স্তর 0.09186 দূরবর্তী লক্ষ্য প্রদান করছে। নিচের সর্বনিকটস্থ সমর্থন স্তর হল S2 পয়েন্ট 0.08886। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.0% দূরে। R2 পয়েন্ট 0.09260 উচ্চতর স্তরের সংকেত হিসেবে কাজ করছে। বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতা মূলত 0.08886 থেকে 0.09186 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Canton Network-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

ক্যান্টন নেটওয়ার্ক (CC) এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

বাজারের মনোভাব: সামগ্রিকভাবে ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা CC এর দামকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

গ্রহণযোগ্যতার হার: ক্যান্টন নেটওয়ার্কের গোপনীয়তাভিত্তিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে চাহিদা বাড়ে।

প্রযুক্তিগত আপডেট: প্রোটোকলে উন্নতি, নিরাপত্তার বৃদ্ধি এবং নতুন ফিচারগুলি বিনিয়োগকারীদের ধারণাকে প্রভাবিত করে।

নিয়মাবলীর পরিবেশ: গোপনীয়তাবাহী কয়েন এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি সম্পর্কিত সরকারি নীতিগুলি ট্রেডিং ভলিউমকে প্রভাবিত করে।

প্রতিযোগিতা: অন্যান্য গোপনীয়তাভিত্তিক নেটওয়ার্ক এবং DeFi প্ল্যাটফর্মগুলির তুলনায় ক্যান্টন নেটওয়ার্কের পারফরম্যান্স।

ট্রেডিং ভলিউম: উচ্চ তরলতা সাধারণত আরও স্থিতিশীল দামের দিকে নিয়ে যায়।

অংশীদারিত্ব: উদ্যোগগুলি বা অন্যান্য ব্লকচেইন প্রকল্পগুলির সাথে কৌশলগত জোট আস্থা বাড়ায়।

সরবরাহের গতিবিধি: টোকেন রিলিজের সময়সূচী এবং স্টেকিং পদ্ধতি প্রচলিত সরবরাহকে প্রভাবিত করে।

মানুষ কেন Canton Network-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Canton Network (CC) এর দাম জানতে চায়:

1. বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত - ট্রেডারদের ক্রয়, বিক্রয় বা পজিশন ধরে রাখার জন্য বর্তমান দাম প্রয়োজন।
2. পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং - বিনিয়োগকারীরা তাদের হোল্ডিংয়ের মূল্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন।
3. বাজার বিশ্লেষণ - দামের তথ্য প্রবণতা এবং প্যাটার্ন শনাক্ত করতে সহায়তা করে।
4. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা - বর্তমান দাম স্টপ-লস এবং প্রফিট-টেকিং স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণে সহায়তা করে।
5. আরবিট্রেজ সুযোগ - বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের মধ্যে দামের পার্থক্য ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি করে।

সত্যিকারের সময়ের দাম অবশ্যই ক্রিপ্টো সম্পর্কিত সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

Canton Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Canton Network (CC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Canton Network (CC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Canton Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Canton Network এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Canton Network প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Canton Network কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Canton Network দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে CC কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Canton Network কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Canton Network (CC) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Canton Network তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Canton Network (CC) কিনবেন নির্দেশিকা

Canton Network দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Canton Network এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Canton Network (CC) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Canton Network (CC) কী?

The Canton Network is the only public, permissionless blockchain purpose-built for institutional finance– uniquely combining privacy, compliance, and scalability. Governed by the Canton Foundation with participation from leading global financial institutions, Canton enables real-time, secure synchronization and settlement across multiple asset classes on a shared, interoperable infrastructure. The network is powered by its native token, Canton Coin, and supports decentralized governance and collaborative application development. It’s the proven link between the promise of blockchain and the power of global finance, making finance flow the way it should.

Canton Network সম্পর্কিত রিসোর্স

Canton Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Canton Network ওয়েবসাইট
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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Canton Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:36:34 (UTC+8)

Canton Network (CC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Canton Network সম্পর্কে আরও জানুন

CC USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে CC-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে CC USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Canton Network (CC) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
CC/USDT
৳12.1904475
৳12.1904475৳12.1904475
+8.03%
3.76M (USDT)
CC/USDC
৳12.184337
৳12.184337৳12.184337
+8.08%
667.24K (USDT)

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ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

QoreChain

QoreChain

QOR

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

৳28.1547398
৳28.1547398৳28.1547398

+1,051.90%

Optiview

Optiview

OV

৳29.794798
৳29.794798৳29.794798

-9.70%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.1133331
৳1.1133331৳1.1133331

+6.30%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳5.00889906
৳5.00889906৳5.00889906

-0.31%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.071382861
৳0.071382861৳0.071382861

+133.64%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.017940428
৳0.017940428৳0.017940428

+68.73%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳226.21071
৳226.21071৳226.21071

+28.45%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0549945
৳0.0549945৳0.0549945

+18.42%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.5417679
৳14.5417679৳14.5417679

+17.00%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CC-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

CC
CC
BDT
BDT

1 CC = 12.3395437 BDT