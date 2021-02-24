MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

নামMASK

র‍্যাঙ্কNo.316

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)29.17%

সার্কুলেশন সরবরাহ100,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000

মোট সাপ্লাই100,000,000

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ2021-02-24 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.85 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ97.91962343,2021-02-24

সর্বনিম্ন প্রাইস0.9302019593035298,2025-04-09

পাবলিক ব্লকচেইনETH

