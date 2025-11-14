Vision প্রাইস(VSN)
আজ Vision (VSN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.07715, যা গত 24 ঘণ্টায় 16.53% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VSN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VSN-এর জন্য $ 0.07715।
Vision বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #149 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 262.42M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.40B VSN। গত 24 ঘণ্টায়, VSN এর ট্রেড হয়েছে $ 0.07547 (নিম্ন) এবং $ 0.0932 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.22489627050756025 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0754631148381287।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VSN গত ঘণ্টায় -0.84% এবং গত 7 দিনে -20.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 151.33K-তে পৌঁছেছে।
Vision এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 262.42M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 151.33K। VSN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.40B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4204936627.896529। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 324.03M।
Vision এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0152784
|-16.53%
|30 দিন
|$ -0.03795
|-32.98%
|60 দিন
|$ -0.08685
|-52.96%
|90 দিন
|$ -0.12545
|-61.93%
আজ, VSN এর পরিবর্তন $ -0.0152784 (-16.53%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.03795(-32.98%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, VSN এর প্রাইস $ -0.08685 (-52.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.12545 (-61.93%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.
Vision সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
