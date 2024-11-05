PNUT

PNUT is a meme coin.

নামPNUT

র‍্যাঙ্কNo.194

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)7.32%

সার্কুলেশন সরবরাহ999,852,011.490596

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই999,852,011.490596

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ2.4688299377242013,2024-11-14

সর্বনিম্ন প্রাইস0.03396493346027776,2024-11-05

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাPNUT is a meme coin.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

