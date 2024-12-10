ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

নামME

র‍্যাঙ্কNo.349

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)11,51%

সার্কুলেশন সরবরাহ163 133 538,904933

সর্বোচ্চ সরবরাহ1 000 000 000

মোট সাপ্লাই999 997 219,215496

সার্কুলেশন রেট0.1631%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ13.238140041584465,2024-12-10

সর্বনিম্ন প্রাইস0.6427142402325082,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...