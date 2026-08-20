Data Network প্রাইস(DATA)
আজ Data Network (DATA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.1819, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.47% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DATA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি DATA-এর জন্য ৳ 0.1819।
Data Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #167 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 64.82M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 356.32M DATA। গত 24 ঘণ্টায়, DATA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.171 (নিম্ন) এবং ৳ 0.1842 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 1,819.94108456359069442 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 33.65543803002745815।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DATA গত ঘণ্টায় -0.98% এবং গত 7 দিনে -9.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 101.26K-তে পৌঁছেছে।
No.167
STORY
Data Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 64.82M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 101.26K। DATA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 356.32M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1029849510। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 187.33M।
-0.98%
+2.47%
-9.24%
-9.24%
Data Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.535846
|+2.47%
|30 দিন
|৳ -0.0872
|-32.41%
|60 দিন
|৳ +0.0319
|+21.26%
|90 দিন
|৳ +0.0319
|+21.26%
আজ, DATA এর পরিবর্তন ৳ +0.535846 (+2.47%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0872(-32.41%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, DATA এর প্রাইস ৳ +0.0319 (+21.26%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0319 (+21.26%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Data Network (DATA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Data Network প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Data Network-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
DATA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস < S2
|S2 এর নিচে
|সাম্প্রতিক "সবচেয়ে সস্তা" সীমার চেয়ে সস্তা, নিম্নমূল্যের অঞ্চলে।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
DATA_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় 0.1744 মূল্যের পরিসরে চলছে। দামটি কেন্দ্রীয় পরিসরের 0.181-এর নিচে অবস্থান করছে। বর্তমান মূল্য S2 হাব পয়েন্ট 0.1757-এরও নিচে রয়েছে। ছোট সময়ের গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড কাঠামো এখনও নিম্ন স্তরে দোলনশীল আচরণ ধরে রেখেছে। ইন্ডিকেটর সিস্টেমে দিকনির্দেশনামূলক বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। দ্রুত ও ধীর লাইনগুলো একই দিকের সংকেত প্রদর্শন করছে না। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস ফর্মেশন দেখিয়েছে। শক্তির নিম্নমুখী বিক্ষেপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। RSI মান ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করেছে, যার ফলে নিম্নমুখী চাপ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। KDJ এবং StochRSI মান নিম্ন পরিসরে রয়েছে। উত্তেজনা বা ওলাবালার মাত্রা সংকুচিত হয়ে আসছে। ব্লিংক ব্যান্ডের প্রসারণ সংকুচিত হওয়ার আভাস দিচ্ছে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বাজারে অংশগ্রহণের ইচ্ছা কমে গেছে, ফলে বাজারে একতরফা কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। উপরের নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর রয়েছে S2 পয়েন্ট 0.1757-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.7% দূরে। কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তর নির্ধারিত হয়েছে 0.1810-এ। নিচের দিকে দূরবর্তী সাপোর্ট স্তর হিসেবে S1 পয়েন্ট 0.1782 উল্লেখ করা হলেও, এটি যৌক্তিক বিবেচনায় অসঙ্গতিপূর্ণ। হাব সিস্টেম অনুযায়ী নিচের সাপোর্ট স্তর সংশোধন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সর্বনিম্ন মূল্য প্রকৃত প্রতিরক্ষামূলক স্তর হিসেবে কাজ করছে। গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সীমানা নির্ধারিত হয়েছে 0.1740 থেকে 0.1760 পর্যন্ত। দাম এই সংকীর্ণ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। কোনো প্রতিরোধ ভেঙে যেতে হলে পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে সেই ব্রেকআউট নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Data Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Data Network (DATA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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DATA is the world's AI data network. Through a network of contributor apps, the Trace public audit layer, and the Poseidon processing network, it lets AI labs source real human data at scale, prove where it came from, and trust its quality. The result is data that frontier AI can build on, with a verifiable receipt for every record on auditable rails.
Data Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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