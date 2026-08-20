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Data Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.1819 BDT। DATA-এর মার্কেট ক্যাপ 64,815,048.7437 BDT। DATA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Data Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.1819 BDT। DATA-এর মার্কেট ক্যাপ 64,815,048.7437 BDT। DATA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

DATA সম্পর্কে আরও

DATA প্রাইসের তথ্য

DATA কী

DATA হোয়াইটপেপার

DATA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DATA টোকেনোমিক্স

DATA প্রাইস পূর্বাভাস

DATA ইতিহাস

DATA ক্রয়ের গাইড

DATA-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

DATA স্পট

DATA USDT-M ফিউচার

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Data Network প্রাইস(DATA)

1 DATA থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳22.229999
৳22.229999৳22.229999
+2.47%1D
BDT
Data Network (DATA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:10:46 (UTC+8)

Data Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Data Network (DATA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.1819, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.47% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DATA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি DATA-এর জন্য ৳ 0.1819

Data Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #167 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 64.82M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 356.32M DATA। গত 24 ঘণ্টায়, DATA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.171 (নিম্ন) এবং ৳ 0.1842 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 1,819.94108456359069442 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 33.65543803002745815

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DATA গত ঘণ্টায় -0.98% এবং গত 7 দিনে -9.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 101.26K-তে পৌঁছেছে।

Data Network (DATA) এর মার্কেট তথ্য

No.167

৳ 64.82M
৳ 64.82M৳ 64.82M

৳ 101.26K
৳ 101.26K৳ 101.26K

৳ 187.33M
৳ 187.33M৳ 187.33M

356.32M
356.32M 356.32M

--
----

1,029,849,510
1,029,849,510 1,029,849,510

STORY

Data Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 64.82M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 101.26K। DATA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 356.32M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1029849510। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 187.33M

Data Network-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.171
৳ 0.171৳ 0.171
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.1842
৳ 0.1842৳ 0.1842
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.171
৳ 0.171৳ 0.171

৳ 0.1842
৳ 0.1842৳ 0.1842

৳ 1,819.94108456359069442
৳ 1,819.94108456359069442৳ 1,819.94108456359069442

৳ 33.65543803002745815
৳ 33.65543803002745815৳ 33.65543803002745815

-0.98%

+2.47%

-9.24%

-9.24%

Data Network (DATA) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Data Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.535846+2.47%
30 দিন৳ -0.0872-32.41%
60 দিন৳ +0.0319+21.26%
90 দিন৳ +0.0319+21.26%
Data Network আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, DATA এর পরিবর্তন ৳ +0.535846 (+2.47%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Data Network 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0872(-32.41%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Data Network 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, DATA এর প্রাইস ৳ +0.0319 (+21.26%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Data Network 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0319 (+21.26%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Data Network (DATA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Data Network প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Data Network-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Data Network-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Data Network-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

DATA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস < S2S2 এর নিচেসাম্প্রতিক "সবচেয়ে সস্তা" সীমার চেয়ে সস্তা, নিম্নমূল্যের অঞ্চলে।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ডনিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
RSI (14)ওভারসোল্ড< 30পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

DATA_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় 0.1744 মূল্যের পরিসরে চলছে। দামটি কেন্দ্রীয় পরিসরের 0.181-এর নিচে অবস্থান করছে। বর্তমান মূল্য S2 হাব পয়েন্ট 0.1757-এরও নিচে রয়েছে। ছোট সময়ের গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড কাঠামো এখনও নিম্ন স্তরে দোলনশীল আচরণ ধরে রেখেছে। ইন্ডিকেটর সিস্টেমে দিকনির্দেশনামূলক বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। দ্রুত ও ধীর লাইনগুলো একই দিকের সংকেত প্রদর্শন করছে না। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস ফর্মেশন দেখিয়েছে। শক্তির নিম্নমুখী বিক্ষেপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। RSI মান ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করেছে, যার ফলে নিম্নমুখী চাপ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। KDJ এবং StochRSI মান নিম্ন পরিসরে রয়েছে। উত্তেজনা বা ওলাবালার মাত্রা সংকুচিত হয়ে আসছে। ব্লিংক ব্যান্ডের প্রসারণ সংকুচিত হওয়ার আভাস দিচ্ছে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বাজারে অংশগ্রহণের ইচ্ছা কমে গেছে, ফলে বাজারে একতরফা কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। উপরের নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর রয়েছে S2 পয়েন্ট 0.1757-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.7% দূরে। কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তর নির্ধারিত হয়েছে 0.1810-এ। নিচের দিকে দূরবর্তী সাপোর্ট স্তর হিসেবে S1 পয়েন্ট 0.1782 উল্লেখ করা হলেও, এটি যৌক্তিক বিবেচনায় অসঙ্গতিপূর্ণ। হাব সিস্টেম অনুযায়ী নিচের সাপোর্ট স্তর সংশোধন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সর্বনিম্ন মূল্য প্রকৃত প্রতিরক্ষামূলক স্তর হিসেবে কাজ করছে। গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সীমানা নির্ধারিত হয়েছে 0.1740 থেকে 0.1760 পর্যন্ত। দাম এই সংকীর্ণ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। কোনো প্রতিরোধ ভেঙে যেতে হলে পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে সেই ব্রেকআউট নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Data Network-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কাহিনী (IP) টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. প্ল্যাটফর্মের গ্রহণযোগ্যতা – IP নিবন্ধন এবং ক্রিয়েটরদের ব্যবহারের বৃদ্ধি চাহিদা বাড়ায়।
2. অংশীদারিত্বের ঘোষণা – প্রধান আইপি মালিকদের বা বিনোদন সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা।
3. টোকেনের গুরুত্ব – IP লাইসেন্সিং, রয়্যালটি এবং গভর্নেন্স ফাংশনের জন্য প্রকৃত ব্যবহার।
4. বাজারের মনোভাব – সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা।
5. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন – প্ল্যাটফর্মের আপগ্রেড এবং নতুন ফিচার।
6. নিয়মকানুনের স্পষ্টতা – ব্লকচেইন-ভিত্তিক বৌদ্ধিক সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলে এমন আইপি আইনের উন্নয়ন।
7. প্রতিযোগিতা – অন্যান্য আইপি-কেন্দ্রিক ব্লকচেইন প্রকল্পগুলির তুলনায় পারফরম্যান্স।

মানুষ কেন Data Network-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের স্টোরি প্রোটোকল (IP) এর দাম জানতে চায়:

1. বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত - ব্যবসায়ীদের ক্রয়, বিক্রয় বা অবস্থান ধরে রাখার জন্য বর্তমান দাম প্রয়োজন।
2. পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং - বিনিয়োগকারীরা তাদের হোল্ডিংয়ের মূল্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন।
3. বাজারের সময় নির্ধারণ - দামের গতিবিধি উপযুক্ত প্রবেশ বা প্রস্থানের বিন্দু নির্ধারণে সহায়তা করে।
4. লাভ-ক্ষতির হিসাব - বর্তমান দাম অবিদ্যমান লাভ বা ক্ষতি দেখায়।
5. বাজারের মনোভাব বিশ্লেষণ - দামের প্রবণতা প্রোটোকলের ভবিষ্যতের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার ইঙ্গিত দেয়।

Data Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Data Network (DATA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DATA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Data Network (DATA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Data Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Data Network এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? DATA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Data Network প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Data Network কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Data Network দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে DATA কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Data Network কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Data Network (DATA) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Data Network তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Data Network (DATA) কিনবেন নির্দেশিকা

Data Network দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Data Network এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Data Network (DATA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Data Network (DATA) কী?

DATA is the world's AI data network. Through a network of contributor apps, the Trace public audit layer, and the Poseidon processing network, it lets AI labs source real human data at scale, prove where it came from, and trust its quality. The result is data that frontier AI can build on, with a verifiable receipt for every record on auditable rails.

Data Network সম্পর্কিত রিসোর্স

Data Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Data Network ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Data Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:10:46 (UTC+8)

Data Network (DATA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Data Network সম্পর্কে আরও জানুন

DATA USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে DATA-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে DATA USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
DATA/USDT
৳22.278883
৳22.278883৳22.278883
+2.76%
574.68K (USDT)
DATA/USDC
৳22.315546
৳22.315546৳22.315546
+2.98%
323.09K (USDT)
DATA/ETH
৳0.0098489039
৳0.0098489039৳0.0098489039
-5.21%
65.43K (USDT)
DATA/BTC
৳0.00032055683
৳0.00032055683৳0.00032055683
+1.35%
103.49K (USDT)

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QoreChain

QoreChain

QOR

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

৳24.3246784
৳24.3246784৳24.3246784

+895.20%

Optiview

Optiview

OV

৳28.743792
৳28.743792৳28.743792

-12.88%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.1316646
৳1.1316646৳1.1316646

+8.05%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳5.15591769
৳5.15591769৳5.15591769

+2.61%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.077151173
৳0.077151173৳0.077151173

+152.52%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.018355942
৳0.018355942৳0.018355942

+72.64%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳220.83347
৳220.83347৳220.83347

+25.39%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.4867734
৳14.4867734৳14.4867734

+16.55%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0525503
৳0.0525503৳0.0525503

+13.15%

ডিসক্লেইমার

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DATA-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

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DATA
DATA
BDT
BDT

1 DATA = 22.229999 BDT