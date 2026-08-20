UnifAI প্রাইস(UAI)
আজ UnifAI (UAI)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.2704, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.22% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান UAI থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি UAI-এর জন্য ৳ 0.2704।
UnifAI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #288 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 64.63M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 239.00M UAI। গত 24 ঘণ্টায়, UAI এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.2619 (নিম্ন) এবং ৳ 0.279 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 74.787603947065006723 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 6.3324638691476938864।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, UAI গত ঘণ্টায় -0.52% এবং গত 7 দিনে +5.29% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 103.19K-তে পৌঁছেছে।
No.288
23.90%
BSC
UnifAI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 64.63M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 103.19K। UAI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 239.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 270.40M।
-0.52%
-0.22%
+5.29%
+5.29%
UnifAI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.072861
|-0.22%
|30 দিন
|৳ -0.0547
|-16.83%
|60 দিন
|৳ -0.0372
|-12.10%
|90 দিন
|৳ +0.0159
|+6.24%
আজ, UAI এর পরিবর্তন ৳ -0.072861 (-0.22%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0547(-16.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, UAI এর প্রাইস ৳ -0.0372 (-12.10%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0159 (+6.24%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই UnifAI প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি UnifAI-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
UAI মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
UAI_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে S1 সাপোর্ট লেভেল 0.2634 এবং হাব রেজিস্ট্যান্স লেভেল 0.2723-এর মধ্যে চলছে। বর্তমান দর 0.2691, যা হাব সিস্টেমের নিচের অংশে অবস্থিত এবং উপরের হাব থেকে মাত্র 0.0032 দূরত্বে রয়েছে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলি বৃদ্ধির দিকে সাজানো হয়েছে, ফলে দরটি স্থানীয় প্রতিক্ষণ প্রবণতার গঠনের মধ্যে রয়েছে। ইন্ডিকেটর সামঞ্জস্য প্রকাশ করছে যে ক্রেতাদের শক্তি আগের পতনের পরিমাণ পুনরুদ্ধার করছে, তবে এখনও গুরুত্বপূর্ণ হাব চাপকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, দ্রুত ও ধীর লাইন উপরের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং শক্তি শূন্য থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থিত, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম অবস্থায় পৌঁছায়নি, যা বর্তমান দরের ওঠানামার মাত্রা মৃদু বলে প্রকাশ করে। KDJ এবং StochRSI একই সাথে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের শক্তি ক্রমাগত প্রকাশ পাচ্ছে বলে নিশ্চিত করে। Bollinger Bands খোলার অবস্থা স্থিতিশীল রেখেছে, দরটি মাঝারি রেলের আশেপাশে দোলান করছে এবং কোনো তীব্র ওঠানামার প্রসারণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এই পর্যায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সাময়িকভাবে সমতা পাচ্ছে এবং শক্তির বিতরণ সমান হয়েছে। নিকটস্থ নিচের সাপোর্ট অবস্থান S1 লেভেল 0.2634, যা বর্তমান দর থেকে 0.0057 দূরত্বে অবস্থিত এবং এটি প্রথম প্রতিরক্ষার রেখা গঠন করে। দূরের সাপোর্ট হিসেবে S2 লেভেল 0.2583 বিবেচনা করা যেতে পারে, যা বর্তমান দর থেকে 0.0108 দূরত্বে অবস্থিত। উপরের সরাসরি প্রতিরোধ হল হাব লেভেল 0.2723, যা বর্তমান দর থেকে 0.0032 দূরত্বে অবস্থিত। এই লেভেল ভেঙে গেলে পরবর্তী লক্ষ্য হবে R1 লেভেল 0.2774, যা বর্তমান দর থেকে 0.0083 দূরত্বে অবস্থিত। এই সমস্ত লেভেল বর্তমান ট্রেডিং রেঞ্জের সীমানা নির্ধারণ করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, UnifAI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে UnifAI (UAI) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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UnifAI is an AI-Native Infra for Agentic Finance which powers the next era of autonomous AI agents simplifying DeFi for everyone. Users can automate multiple DeFi strategies such as LPing, Perps/Spots trading, Borrowing/Lending strategies and so much more — no coding needed as ach AI agent enhances on-chain efficiency and decision-making on users behalf. Currently, UnifAI supports Polymarket (Polygon), Meteora (Solana), and Drift strategies. With a recent Hyperliquid backend integration and plans to expand to more EVM networks underway, UnifAI is scaling to more ecosystem. Key Features: Strategy Automation: Create or copy top-performing strategies with one click. UniQ: Your AI DeFi companion for insights, analytics, and strategy discovery.
UnifAI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
লিভারেজ ব্যবহার করে UAI-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে UAI USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
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