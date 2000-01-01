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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,963.47
+0.63%
+11.65%
+14.34%
$ 8.38B
$ 4.43
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.614
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.79
+0.17%
+11.68%
+13.16%
$ 1.52B
$ 2.73K
5
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7725
+3.01%
+11.06%
+8.44%
$ 499.79M
$ 124.91K
6
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.81K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2702
-0.15%
+14.42%
+9.26%
$ 411.64M
$ 4.31M
8
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 2,284.78
+0.66%
+0.19%
+22.20%
$ 141.74M
$ 697.57K
9
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1505
-0.07%
+4.16%
+5.84%
$ 99.41M
$ 417.31K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,636.42
+0.29%
+0.18%
+22.04%
$ 98.19M
$ 8.88K
11
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,130
+0.58%
+8.14%
+12.10%
$ 76.90M
$ 33.64
12
SNX
SNX
SNX
$ 0.206
+0.24%
+8.53%
+6.47%
$ 71.42M
$ 362.67K
13
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997221
-0.02%
0.00%
+0.07%
$ 53.91M
$ 1.04M
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1768
+0.68%
+10.33%
+14.91%
$ 50.86M
$ 386.27K
15
$ 0.03819
-0.50%
+9.99%
+7.94%
$ 45.33M
$ 73.25K
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003554
+0.42%
+7.08%
+5.87%
$ 35.52M
$ 17.65M
17
Band
Band
BAND
$ 0.1648
+0.09%
+0.09%
+5.04%
$ 29.81M
$ 1.71M
18
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005138
+0.02%
+7.20%
+3.91%
$ 28.57M
$ 13.38M
19
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02081
+0.10%
+5.77%
+5.87%
$ 27.28M
$ 4.87M
20
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00540074
+0.86%
+0.06%
+3.70%
$ 26.77M
$ 895.77K
21
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3004
-0.07%
+7.62%
+4.74%
$ 26.53M
$ 223.85K
22
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.11218
-1.03%
+9.59%
+8.88%
$ 25.55M
$ 1.07M
23
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1066
+0.19%
+6.06%
+7.01%
$ 22.35M
$ 475.15K
24
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081973
0.00%
+0.00%
+12.59%
$ 22.24M
$ 5.77M
25
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01128
+0.44%
+8.24%
+9.92%
$ 21.34M
$ 7.26M
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,770.1
0.00%
--
+19.11%
$ 18.89M
$ 1.20
27
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01654051
+0.49%
+0.17%
+17.70%
$ 17.83M
$ 28.48K
28
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 2,291.72
+0.51%
+0.19%
+22.46%
$ 14.59M
--
29
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00008058
+0.15%
+6.64%
+4.90%
$ 13.89M
$ 766.03M
30
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.946779
+0.21%
+0.01%
-0.58%
$ 9.98M
$ 209.78K
31
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.552436
+0.42%
+0.08%
+7.23%
$ 7.28M
$ 72.29
32
Badger
Badger
BADGER
$ 0.366344
+0.05%
+0.10%
+7.71%
$ 7.15M
$ 122.83K
33
Stader
Stader
SD
$ 0.0997
+0.30%
+4.20%
-1.20%
$ 7.02M
$ 573.99K
34
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.02605
+0.71%
+2.13%
+6.87%
$ 5.11M
$ 2.74M
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01255086
+0.12%
+0.10%
+11.96%
$ 4.71M
$ 137.30K
36
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.25
+0.81%
+0.02%
+1.63%
$ 2.79M
$ 2.38K
37
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.999892
-0.51%
+0.01%
+0.99%
$ 2.20M
$ 2.04K
38
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00436533
0.00%
+13.75%
+2.93%
$ 2.18M
$ 2.79
39
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02868565
-0.53%
+0.09%
+10.80%
$ 1.94M
$ 17.15K
40
Cream
Cream
CREAM
$ 0.504628
+0.72%
--
+19.89%
$ 1.48M
$ 433.04
41
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00018486
0.00%
--
+1.53%
$ 1.39M
$ 29.89
42
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.117176
+0.68%
--
+18.53%
$ 1.27M
$ 35.70
43
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.120499
+0.41%
+0.19%
+20.47%
$ 1.14M
$ 97.84
44
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.04935576
0.00%
0.00%
-8.81%
$ 1.01M
$ 260.83
45
EverRise
EverRise
RISE
$ 1.33E-5
+1.68%
+10.70%
+8.13%
$ 952.96K
--
46
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00034301
-0.32%
+0.07%
+6.88%
$ 637.84K
$ 2.87K
47
BeethovenX sFTMX
BeethovenX sFTMX
SFTMX
$ 0.02876368
+0.47%
+0.08%
+0.34%
$ 569.85K
$ 0.91
48
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014407
+0.69%
+5.88%
-2.25%
$ 538.31K
$ 2.08M
49
Okcash
Okcash
OK
$ 0.00577829
-0.01%
--
+5.20%
$ 516.41K
$ 29.22
50
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00760536
0.00%
--
+2.41%
$ 514.88K
$ 4.11

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 82 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $94.20B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 15.80% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে COVAL সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 82 ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, WBTC, LINK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $94.20B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ফ্যান্টম ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।