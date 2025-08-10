Orbs প্রাইস (ORBS)
Orbs(ORBS) বর্তমানে 0.01953898USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 91.82MUSD। ORBS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ORBS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ORBS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Orbs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00024217 ছিল।
গত 30 দিনে, Orbs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000492304 ছিল।
গত 60 দিনে, Orbs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002348722 ছিল।
গত 90 দিনে, Orbs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002362944408469248 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00024217
|+1.25%
|30 দিন
|$ +0.0000492304
|+0.25%
|60 দিন
|$ -0.0002348722
|-1.20%
|90 দিন
|$ -0.002362944408469248
|-10.78%
Orbs এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.46%
+1.25%
+7.70%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.
Orbs (ORBS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ORBSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
