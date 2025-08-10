SFTMX সম্পর্কে আরও

BeethovenX sFTMX লোগো

BeethovenX sFTMX প্রাইস (SFTMX)

তালিকাভুক্ত নয়

BeethovenX sFTMX (SFTMX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.36967
$0.36967$0.36967
+2.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে BeethovenX sFTMX (SFTMX) এর প্রাইস

BeethovenX sFTMX(SFTMX) বর্তমানে 0.36967USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.33MUSD। SFTMX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BeethovenX sFTMX এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.87%
BeethovenX sFTMX এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
19.82M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SFTMX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SFTMX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ BeethovenX sFTMX (SFTMX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, BeethovenX sFTMX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0102999 ছিল।
গত 30 দিনে, BeethovenX sFTMX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0067197133 ছিল।
গত 60 দিনে, BeethovenX sFTMX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0746057273 ছিল।
গত 90 দিনে, BeethovenX sFTMX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2929261282012327 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0102999+2.87%
30 দিন$ -0.0067197133-1.81%
60 দিন$ -0.0746057273-20.18%
90 দিন$ -0.2929261282012327-44.20%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

BeethovenX sFTMX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.34787
$ 0.34787$ 0.34787

$ 0.369716
$ 0.369716$ 0.369716

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

+0.72%

+2.87%

+13.45%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 7.33M
$ 7.33M$ 7.33M

--
----

19.82M
19.82M 19.82M

BeethovenX sFTMX (SFTMX) কী?

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BeethovenX sFTMX (SFTMX) এর টোকেনোমিক্স

BeethovenX sFTMX (SFTMX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SFTMXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BeethovenX sFTMX (SFTMX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

