TAROT সম্পর্কে আরও

TAROT প্রাইসের তথ্য

TAROT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

TAROT টোকেনোমিক্স

TAROT প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Tarot V1 লোগো

Tarot V1 প্রাইস (TAROT)

তালিকাভুক্ত নয়

Tarot V1 (TAROT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01259033
$0.01259033$0.01259033
+2.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Tarot V1 (TAROT) এর প্রাইস

Tarot V1(TAROT) বর্তমানে 0.0125906USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 852.37KUSD। TAROT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Tarot V1 এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.88%
Tarot V1 এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
67.70M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TAROT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TAROT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Tarot V1 (TAROT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Tarot V1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00023223 ছিল।
গত 30 দিনে, Tarot V1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009303408 ছিল।
গত 60 দিনে, Tarot V1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005921837 ছিল।
গত 90 দিনে, Tarot V1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000539249047531623 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00023223+1.88%
30 দিন$ +0.0009303408+7.39%
60 দিন$ +0.0005921837+4.70%
90 দিন$ -0.000539249047531623-4.10%

Tarot V1 (TAROT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Tarot V1 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01232161
$ 0.01232161$ 0.01232161

$ 0.01260281
$ 0.01260281$ 0.01260281

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

--

+1.88%

+9.46%

Tarot V1 (TAROT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 852.37K
$ 852.37K$ 852.37K

--
----

67.70M
67.70M 67.70M

Tarot V1 (TAROT) কী?

Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Tarot V1 (TAROT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Tarot V1 (TAROT) এর টোকেনোমিক্স

Tarot V1 (TAROT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TAROTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Tarot V1 (TAROT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TAROT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TAROT থেকে VND
331.321639
1 TAROT থেকে AUD
A$0.019263618
1 TAROT থেকে GBP
0.009317044
1 TAROT থেকে EUR
0.01070201
1 TAROT থেকে USD
$0.0125906
1 TAROT থেকে MYR
RM0.053384144
1 TAROT থেকে TRY
0.512059702
1 TAROT থেকে JPY
¥1.8508182
1 TAROT থেকে ARS
ARS$16.6762497
1 TAROT থেকে RUB
1.007122094
1 TAROT থেকে INR
1.104447432
1 TAROT থেকে IDR
Rp203.074165118
1 TAROT থেকে KRW
17.486832528
1 TAROT থেকে PHP
0.71451655
1 TAROT থেকে EGP
￡E.0.611147724
1 TAROT থেকে BRL
R$0.068366958
1 TAROT থেকে CAD
C$0.017249122
1 TAROT থেকে BDT
1.527743404
1 TAROT থেকে NGN
19.281118934
1 TAROT থেকে UAH
0.520117686
1 TAROT থেকে VES
Bs1.6115968
1 TAROT থেকে CLP
$12.1625196
1 TAROT থেকে PKR
Rs3.567672416
1 TAROT থেকে KZT
6.794643196
1 TAROT থেকে THB
฿0.406928192
1 TAROT থেকে TWD
NT$0.37645894
1 TAROT থেকে AED
د.إ0.046207502
1 TAROT থেকে CHF
Fr0.01007248
1 TAROT থেকে HKD
HK$0.098710304
1 TAROT থেকে MAD
.د.م0.113819024
1 TAROT থেকে MXN
$0.233807442
1 TAROT থেকে PLN
0.045829784
1 TAROT থেকে RON
лв0.05476911
1 TAROT থেকে SEK
kr0.120492042
1 TAROT থেকে BGN
лв0.021026302
1 TAROT থেকে HUF
Ft4.272242392
1 TAROT থেকে CZK
0.264150788
1 TAROT থেকে KWD
د.ك0.003840133
1 TAROT থেকে ILS
0.043185758