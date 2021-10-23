SYN

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

নামSYN

র‍্যাঙ্কNo.796

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)4.76%

সার্কুলেশন সরবরাহ183,445,756.79380396

সর্বোচ্চ সরবরাহ250,000,000

মোট সাপ্লাই198,226,635.5736017

সার্কুলেশন রেট0.7337%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.014042221515074,2021-10-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.08414639000492928,2025-07-05

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাSynapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

