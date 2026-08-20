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FRAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.2975 BDT। FRAX-এর মার্কেট ক্যাপ 26,249,812.9196905035 BDT। FRAX-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!FRAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.2975 BDT। FRAX-এর মার্কেট ক্যাপ 26,249,812.9196905035 BDT। FRAX-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FRAX সম্পর্কে আরও

FRAX প্রাইসের তথ্য

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FRAX প্রাইস(FRAX)

1 FRAX থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳36.357475
৳36.357475৳36.357475
+3.62%1D
BDT
FRAX (FRAX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:51:30 (UTC+8)

FRAX-এর আজকের প্রাইস

আজ FRAX (FRAX)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.2975, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.62% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FRAX থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি FRAX-এর জন্য ৳ 0.2975

FRAX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #332 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 26.25M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 88.23M FRAX। গত 24 ঘণ্টায়, FRAX এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.2777 (নিম্ন) এবং ৳ 0.298 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 5,215.0691702733165971 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 64.437691773018356298

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FRAX গত ঘণ্টায় +0.71% এবং গত 7 দিনে -1.50% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 63.12K-তে পৌঁছেছে।

FRAX (FRAX) এর মার্কেট তথ্য

No.332

৳ 26.25M
৳ 26.25M৳ 26.25M

৳ 63.12K
৳ 63.12K৳ 63.12K

৳ 29.66M
৳ 29.66M৳ 29.66M

88.23M
88.23M 88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

FRAX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 26.25M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 63.12K। FRAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 88.23M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99681495.59113361। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 29.66M

FRAX-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.2777
৳ 0.2777৳ 0.2777
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.298
৳ 0.298৳ 0.298
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.2777
৳ 0.2777৳ 0.2777

৳ 0.298
৳ 0.298৳ 0.298

৳ 5,215.0691702733165971
৳ 5,215.0691702733165971৳ 5,215.0691702733165971

৳ 64.437691773018356298
৳ 64.437691773018356298৳ 64.437691773018356298

+0.71%

+3.62%

-1.50%

-1.50%

FRAX (FRAX) প্রাইসের হিস্টরি BDT

FRAX এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +1.270161+3.62%
30 দিন৳ +0.0166+5.90%
60 দিন৳ +0.0262+9.65%
90 দিন৳ -0.1373-31.58%
FRAX আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, FRAX এর পরিবর্তন ৳ +1.270161 (+3.62%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

FRAX 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0166(+5.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

FRAX 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FRAX এর প্রাইস ৳ +0.0262 (+9.65%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

FRAX 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.1373 (-31.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি FRAX (FRAX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই FRAX প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

FRAX-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি FRAX-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

FRAX-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

FRAX মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টS2 ≤ প্রাইস < S1S2-S1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

FRAX_USDT 4 ঘণ্টার সময়সীমায় 0.2825 হাব পয়েন্টের নিচে অবস্থান করছে। দামটি S2 এবং S1-এর মধ্যে অবস্থান করছে, যা কেন্দ্রীয় মান 0.2849-এর নিচের প্রান্তের অঞ্চলে পড়ে। ছোট সময়ের গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, আর দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড এখনও সংঘর্ষপূর্ণ সংগঠনের প্যাটার্ন ধরে রেখেছে। বর্তমান কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ স্তরের উপর দিয়ে ভেঙে পড়েনি, ফলে ক্রয় ও বিক্রয়ের পক্ষগুলো এই সীমার মধ্যে সাময়িক ভারসাম্য স্থাপন করেছে। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস ফর্মেশন দেখিয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের ক্রয়ের শক্তি জমা হচ্ছে এর ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে, যা বাজারের মনোভাব কোনো চরম প্রবণতায় পৌঁছায়নি এর প্রতীক। দ্রুত এবং ধীর লাইনগুলো একই দিকে চলছে, আর ওলাটাইলিটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে রয়েছে। শক্তির বিতরণ তুলনামূলকভাবে কেন্দ্রীভূত, কোনো স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা বা ক্ষয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। দামটি Bollinger Bands-এর মাঝারি রেখার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে, একতরফা অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শক্তির অভাব রয়েছে। উপরের দিকে নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর S1 (0.2837), যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.4% দূরে। আরও উপরের প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় মান 0.2849-এ, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.8% দূরে। নিচের দিকে নিকটস্থ সমর্থন স্তর S2 (0.2824), যা বর্তমান দাম থেকে মাত্র 0.03% দূরে। দূরের সম্ভাব্য সমর্থন স্তর R1 0.2862-এ, যা ঊর্ধ্বমুখী প্রসারণের পর্যবেক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু। গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো বর্তমান দামের উপর ও নিচে 0.5% পরিসরে ঘন হয়ে রয়েছে, যা প্রধান ট্রেডিং সীমার মধ্যে পরিণত হয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো FRAX-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

FRAX এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. কল্যাণকারী অনুপাত: FRAX-এর পিছনে থাকা কল্যাণকারীর অনুপাত এর স্থিতিশীলতা এবং বাজারের আস্থাকে প্রভাবিত করে।

2. FXS টোকেনের চাহিদা: FXS হল FRAX-এর গভর্নেন্স টোকেন, এর চাহিদা পারিপাট্যের মূল্যকে প্রভাবিত করে।

3. অ্যালগরিদমিক পদ্ধতি: $1 পেগ বজায় রাখার জন্য প্রোটোকলের অ্যালগরিদমিক সমন্বয়।

4. বাজারের মনোভাব: সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের অবস্থা এবং স্টেবলকয়েন সেক্টরের প্রবণতা।

5. DeFi ইন্টিগ্রেশন: DeFi প্রোটোকলগুলিতে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এর উপযোগিতা এবং চাহিদা বাড়ায়।

6. নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ: স্টেবলকয়েন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ বিনিয়োগকারীদের আস্থাকে প্রভাবিত করে।

7. প্রতিযোগিতা: USDC, USDT, এবং DAI-এর মতো অন্যান্য স্টেবলকয়েনের তুলনায় FRAX-এর কর্মক্ষমতা।

মানুষ কেন FRAX-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা আজ FRAX-এর দাম জানতে চায়, কারণ এটি একটি জনপ্রিয় অ্যালগরিদমিক স্টেবলকয়েন যার লক্ষ্য হল $1 পেগ বজায় রাখা। ট্রেডাররা এবং বিনিয়োগকারীরা এর দাম পর্যবেক্ষণ করে স্থিতিশীলতা, আরবিট্রেজ সুযোগ এবং প্রোটোকলের ফ্র্যাকশনাল-অ্যালগরিদমিক পদ্ধতির প্রতি বাজারের আস্থা মূল্যায়ন করে।

FRAX এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য FRAX (FRAX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FRAX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
FRAX (FRAX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, FRAX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে FRAX এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FRAX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, FRAX প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ FRAX কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

FRAX দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে FRAX কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে FRAX কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার FRAX (FRAX) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং FRAX তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে FRAX (FRAX) কিনবেন নির্দেশিকা

FRAX দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

FRAX এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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FRAX (FRAX) কী?

FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.

FRAX সম্পর্কিত রিসোর্স

FRAX সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল FRAX ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: FRAX সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:51:30 (UTC+8)

FRAX (FRAX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

FRAX সম্পর্কে আরও জানুন

FRAX USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে FRAX-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে FRAX USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
FRAX/USDT
৳36.259707
৳36.259707৳36.259707
+3.30%
222.83K (USDT)

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SwarmBase

SWARM

৳24.0558164
৳24.0558164৳24.0558164

+884.20%

Optiview

Optiview

OV

৳29.244853
৳29.244853৳29.244853

-11.37%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.124332
৳1.124332৳1.124332

+7.35%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳4.9152862
৳4.9152862৳4.9152862

-2.17%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.07234832
৳0.07234832৳0.07234832

+136.80%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳214.96739
৳214.96739৳214.96739

+22.06%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.3926717
৳14.3926717৳14.3926717

+15.80%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0562166
৳0.0562166৳0.0562166

+21.05%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,432.49
৳8,432.49৳8,432.49

+11.56%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FRAX-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

FRAX
FRAX
BDT
BDT

1 FRAX = 36.357475 BDT