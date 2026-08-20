FRAX প্রাইস(FRAX)
আজ FRAX (FRAX)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.2975, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.62% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FRAX থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি FRAX-এর জন্য ৳ 0.2975।
FRAX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #332 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 26.25M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 88.23M FRAX। গত 24 ঘণ্টায়, FRAX এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.2777 (নিম্ন) এবং ৳ 0.298 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 5,215.0691702733165971 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 64.437691773018356298।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FRAX গত ঘণ্টায় +0.71% এবং গত 7 দিনে -1.50% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 63.12K-তে পৌঁছেছে।
No.332
88.51%
FRAX
FRAX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 26.25M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 63.12K। FRAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 88.23M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99681495.59113361। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 29.66M।
+0.71%
+3.62%
-1.50%
-1.50%
FRAX এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +1.270161
|+3.62%
|30 দিন
|৳ +0.0166
|+5.90%
|60 দিন
|৳ +0.0262
|+9.65%
|90 দিন
|৳ -0.1373
|-31.58%
আজ, FRAX এর পরিবর্তন ৳ +1.270161 (+3.62%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0166(+5.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FRAX এর প্রাইস ৳ +0.0262 (+9.65%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.1373 (-31.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি FRAX (FRAX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই FRAX প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি FRAX-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
FRAX মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
FRAX_USDT 4 ঘণ্টার সময়সীমায় 0.2825 হাব পয়েন্টের নিচে অবস্থান করছে। দামটি S2 এবং S1-এর মধ্যে অবস্থান করছে, যা কেন্দ্রীয় মান 0.2849-এর নিচের প্রান্তের অঞ্চলে পড়ে। ছোট সময়ের গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, আর দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড এখনও সংঘর্ষপূর্ণ সংগঠনের প্যাটার্ন ধরে রেখেছে। বর্তমান কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ স্তরের উপর দিয়ে ভেঙে পড়েনি, ফলে ক্রয় ও বিক্রয়ের পক্ষগুলো এই সীমার মধ্যে সাময়িক ভারসাম্য স্থাপন করেছে। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস ফর্মেশন দেখিয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের ক্রয়ের শক্তি জমা হচ্ছে এর ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে, যা বাজারের মনোভাব কোনো চরম প্রবণতায় পৌঁছায়নি এর প্রতীক। দ্রুত এবং ধীর লাইনগুলো একই দিকে চলছে, আর ওলাটাইলিটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে রয়েছে। শক্তির বিতরণ তুলনামূলকভাবে কেন্দ্রীভূত, কোনো স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা বা ক্ষয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। দামটি Bollinger Bands-এর মাঝারি রেখার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে, একতরফা অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শক্তির অভাব রয়েছে। উপরের দিকে নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর S1 (0.2837), যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.4% দূরে। আরও উপরের প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় মান 0.2849-এ, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.8% দূরে। নিচের দিকে নিকটস্থ সমর্থন স্তর S2 (0.2824), যা বর্তমান দাম থেকে মাত্র 0.03% দূরে। দূরের সম্ভাব্য সমর্থন স্তর R1 0.2862-এ, যা ঊর্ধ্বমুখী প্রসারণের পর্যবেক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু। গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো বর্তমান দামের উপর ও নিচে 0.5% পরিসরে ঘন হয়ে রয়েছে, যা প্রধান ট্রেডিং সীমার মধ্যে পরিণত হয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, FRAX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.
FRAX সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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