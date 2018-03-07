TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

নামTUSD

র‍্যাঙ্কNo.120

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)10.83%

সার্কুলেশন সরবরাহ494,515,083

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই494,515,083

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2018-03-07 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে1 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.364490032196045,2018-05-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.917876956195,2020-03-13

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

