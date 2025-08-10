ALUSD সম্পর্কে আরও

ALUSD প্রাইসের তথ্য

ALUSD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ALUSD টোকেনোমিক্স

ALUSD প্রাইস পূর্বাভাস

Alchemix USD লোগো

Alchemix USD প্রাইস (ALUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

Alchemix USD (ALUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.997072
$0.997072$0.997072
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Alchemix USD (ALUSD) এর প্রাইস

Alchemix USD(ALUSD) বর্তমানে 0.997078USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.40MUSD। ALUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Alchemix USD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.02%
Alchemix USD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
14.45M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ALUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Alchemix USD (ALUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Alchemix USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002702048454273 ছিল।
গত 30 দিনে, Alchemix USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0026641924 ছিল।
গত 60 দিনে, Alchemix USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0111495256 ছিল।
গত 90 দিনে, Alchemix USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.011066333769384 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0002702048454273-0.02%
30 দিন$ +0.0026641924+0.27%
60 দিন$ +0.0111495256+1.12%
90 দিন$ +0.011066333769384+1.12%

Alchemix USD (ALUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Alchemix USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.996321
$ 0.996321$ 0.996321

$ 0.998261
$ 0.998261$ 0.998261

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

+0.08%

-0.02%

+0.23%

Alchemix USD (ALUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 14.40M
$ 14.40M$ 14.40M

--
----

14.45M
14.45M 14.45M

Alchemix USD (ALUSD) কী?

alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Alchemix USD (ALUSD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Alchemix USD (ALUSD) এর টোকেনোমিক্স

Alchemix USD (ALUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ALUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Alchemix USD (ALUSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

ALUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ALUSD থেকে VND
26,238.10757
1 ALUSD থেকে AUD
A$1.52552934
1 ALUSD থেকে GBP
0.73783772
1 ALUSD থেকে EUR
0.8475163
1 ALUSD থেকে USD
$0.997078
1 ALUSD থেকে MYR
RM4.22761072
1 ALUSD থেকে TRY
40.55116226
1 ALUSD থেকে JPY
¥146.570466
1 ALUSD থেকে ARS
ARS$1,320.629811
1 ALUSD থেকে RUB
79.75626922
1 ALUSD থেকে INR
87.46368216
1 ALUSD থেকে IDR
Rp16,081.90097434
1 ALUSD থেকে KRW
1,384.82169264
1 ALUSD থেকে PHP
56.5841765
1 ALUSD থেকে EGP
￡E.48.39816612
1 ALUSD থেকে BRL
R$5.41413354
1 ALUSD থেকে CAD
C$1.36599686
1 ALUSD থেকে BDT
120.98544452
1 ALUSD থেকে NGN
1,526.91527842
1 ALUSD থেকে UAH
41.18929218
1 ALUSD থেকে VES
Bs127.625984
1 ALUSD থেকে CLP
$963.177348
1 ALUSD থেকে PKR
Rs282.53202208
1 ALUSD থেকে KZT
538.08311348
1 ALUSD থেকে THB
฿32.22556096
1 ALUSD থেকে TWD
NT$29.8126322
1 ALUSD থেকে AED
د.إ3.65927626
1 ALUSD থেকে CHF
Fr0.7976624
1 ALUSD থেকে HKD
HK$7.81709152
1 ALUSD থেকে MAD
.د.م9.01358512
1 ALUSD থেকে MXN
$18.51573846
1 ALUSD থেকে PLN
3.62936392
1 ALUSD থেকে RON
лв4.3372893
1 ALUSD থেকে SEK
kr9.54203646
1 ALUSD থেকে BGN
лв1.66512026
1 ALUSD থেকে HUF
Ft338.32850696
1 ALUSD থেকে CZK
20.91869644
1 ALUSD থেকে KWD
د.ك0.30410879
1 ALUSD থেকে ILS
3.41997754