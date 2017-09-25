KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

নামKNC

র‍্যাঙ্কNo.456

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)3.89%

সার্কুলেশন সরবরাহ187,563,186.3552367

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই240,462,294.31517407

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2017-09-25 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.5 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.715659905177939,2022-04-28

সর্বনিম্ন প্রাইস0.25991972993251367,2025-04-07

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকা“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

