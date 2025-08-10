Ankr Staked ETH প্রাইস (ANKRETH)
Ankr Staked ETH(ANKRETH) বর্তমানে 5,156.82USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 43.62MUSD। ANKRETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ANKRETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ANKRETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ankr Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +283.82 ছিল।
গত 30 দিনে, Ankr Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,739.3363033300 ছিল।
গত 60 দিনে, Ankr Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3,004.7170898520 ছিল।
গত 90 দিনে, Ankr Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,193.5615093154555 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +283.82
|+5.82%
|30 দিন
|$ +2,739.3363033300
|+53.12%
|60 দিন
|$ +3,004.7170898520
|+58.27%
|90 দিন
|$ +2,193.5615093154555
|+74.03%
Ankr Staked ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.46%
+5.82%
+26.41%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
