Wrapped POL প্রাইস (WPOL)
Wrapped POL(WPOL) বর্তমানে 0.248375USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 52.64MUSD। WPOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Wrapped POL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00318859 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped POL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0321378373 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped POL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0252782414 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped POL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0103573503947427 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00318859
|+1.30%
|30 দিন
|$ +0.0321378373
|+12.94%
|60 দিন
|$ +0.0252782414
|+10.18%
|90 দিন
|$ -0.0103573503947427
|-4.00%
Wrapped POL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.09%
+1.30%
+27.95%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.
Wrapped POL (WPOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WPOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
