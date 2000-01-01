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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিটেনসর সাবনেট টোকেনসমূহ

বিটেনসর সাবনেট সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001399
+0.14%
+8.16%
+5.96%
$ 72.08M
$ 50.87M
2
Targon
Targon
SN4
$ 11.46
0.00%
+0.09%
+0.17%
$ 62.56M
$ 126.83K
3
affine
affine
SN120
$ 11.7
-0.09%
+0.10%
0.00%
$ 45.20M
$ 537.18K
4
Score
Score
SN44
$ 8.58
+0.12%
+0.08%
+2.14%
$ 45.10M
$ 888.53K
5
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.78
-1.17%
+0.05%
+4.79%
$ 35.69M
$ 2.48M
6
iota
iota
SN9
$ 6.34
-0.47%
+0.09%
-5.37%
$ 30.00M
$ 129.37K
7
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5.91
0.00%
+0.08%
-1.83%
$ 29.95M
$ 203.57K
8
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.72
+0.85%
+0.08%
-2.07%
$ 23.12M
$ 397.17K
9
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 14.18
+0.14%
+0.13%
+19.36%
$ 20.13M
$ 1.72M
10
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.49
-1.41%
+0.09%
+2.05%
$ 17.54M
$ 26.81K
11
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.54
-1.93%
+0.10%
+2.42%
$ 12.98M
$ 34.69K
12
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.61
+1.95%
+0.15%
+13.48%
$ 12.77M
$ 2.71M
13
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.73
0.00%
+0.08%
0.00%
$ 11.20M
$ 28.35K
14
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.28
0.00%
+0.07%
+5.07%
$ 10.90M
$ 111.74K
15
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.64
-1.49%
+0.07%
+18.92%
$ 10.03M
$ 336.49K
16
ORO
ORO
SN15
$ 6.72
-1.03%
+0.25%
+44.52%
$ 9.95M
$ 1.37M
17
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 2.03
0.00%
+0.08%
-1.46%
$ 9.15M
$ 42.73K
18
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.71
-1.72%
+0.08%
+0.59%
$ 8.65M
$ 16.67K
19
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.57
-1.26%
+0.01%
0.00%
$ 7.99M
$ 1.26M
20
basilica
basilica
SN39
$ 1.65
0.00%
+0.04%
+25.95%
$ 7.29M
$ 1.61M
21
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.4
0.00%
+0.04%
+8.53%
$ 7.02M
$ 273.73K
22
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3.74
+1.91%
+0.21%
+10.00%
$ 6.92M
$ 1.79M
23
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 2.59
-0.38%
+0.15%
+63.92%
$ 6.92M
$ 545.70K
24
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4.92
-1.20%
+0.08%
-2.19%
$ 6.88M
$ 218.73K
25
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.48
-1.99%
+0.08%
+0.68%
$ 6.81M
$ 194.16K
26
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.28
-2.29%
+0.09%
+1.59%
$ 6.75M
$ 11.27K
27
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.27
0.00%
+0.03%
+3.25%
$ 6.56M
$ 93.10K
28
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.37
-1.44%
+0.09%
0.00%
$ 6.40M
$ 1.14K
29
grail
grail
SN81
$ 1.43
0.00%
+0.01%
-10.06%
$ 6.26M
$ 1.21M
30
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.33
+2.31%
+0.19%
+13.68%
$ 6.25M
$ 1.29M
31
Synth
Synth
SN50
$ 1.11
0.00%
+0.09%
+5.82%
$ 5.64M
$ 327.60K
32
Ditto
Ditto
SN118
$ 2.25
+0.45%
+0.31%
+20.97%
$ 5.57M
$ 1.76M
33
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.4
0.00%
+0.07%
+12.90%
$ 5.44M
$ 124.48K
34
Graphite
Graphite
SN43
$ 1.082
-1.19%
+0.08%
+2.08%
$ 5.35M
$ 5.66K
35
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 1.035
+0.88%
+0.12%
+7.63%
$ 5.32M
$ 396.36K
36
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.11
0.00%
+0.07%
-4.31%
$ 5.09M
$ 12.20K
37
Zeus
Zeus
SN18
$ 0.906005
+0.02%
+0.06%
-9.10%
$ 4.75M
$ 123.93K
38
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 1.036
0.00%
+0.09%
+2.07%
$ 4.74M
$ 15.59K
39
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 1.025
-1.73%
+0.09%
+1.28%
$ 4.61M
$ 728.52
40
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.913285
+0.05%
+0.08%
+2.02%
$ 4.54M
$ 5.20K
41
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.854196
-0.01%
+0.05%
-1.30%
$ 4.41M
$ 91.28K
42
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.89792
-0.01%
+0.07%
-8.29%
$ 4.25M
$ 104.03K
43
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.678028
-0.04%
+0.09%
+6.28%
$ 3.95M
$ 13.30K
44
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.759117
-1.66%
+0.09%
-8.03%
$ 3.82M
$ 128.93K
45
Brain
Brain
SN90
$ 6.88
-1.71%
+0.11%
+12.79%
$ 3.78M
$ 130.34K
46
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.776807
-1.19%
+0.11%
-0.70%
$ 3.60M
$ 20.92K
47
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.680486
+0.03%
+0.08%
-0.74%
$ 3.48M
$ 13.69K
48
SN21 AdTAO
SN21 AdTAO
SN21
$ 0.684816
-0.16%
+0.03%
+3.33%
$ 3.41M
$ 71.38K
49
Level 114
Level 114
SN114
$ 2.19
+0.92%
+0.03%
-7.20%
$ 3.39M
$ 276.97K
50
TAO Private Network
TAO Private Network
SN65
$ 0.696593
+0.46%
+0.00%
+10.20%
$ 3.32M
$ 684.96K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিটেনসর সাবনেট টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিটেনসর সাবনেট টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 101 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $710.33M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিটেনসর সাবনেট টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিটেনসর সাবনেট টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 11.10% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে SN51 সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিটেনসর সাবনেট টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 101 বিটেনসর সাবনেট টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিটেনসর সাবনেট টোকেনগুলোর মধ্যে BEAMX, SN4, SN120 অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিটেনসর সাবনেট বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিটেনসর সাবনেট টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $710.33M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিটেনসর সাবনেট সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।