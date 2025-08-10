SN43 সম্পর্কে আরও

SN43 প্রাইসের তথ্য

SN43 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SN43 টোকেনোমিক্স

SN43 প্রাইস পূর্বাভাস

Graphite লোগো

Graphite প্রাইস (SN43)

তালিকাভুক্ত নয়

Graphite (SN43) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4.16
$4.16$4.16
+3.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Graphite (SN43) এর প্রাইস

Graphite(SN43) বর্তমানে 4.16USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.80MUSD। SN43 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Graphite এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.40%
Graphite এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
2.12M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SN43 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN43 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Graphite (SN43) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Graphite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.136888 ছিল।
গত 30 দিনে, Graphite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0907121280 ছিল।
গত 60 দিনে, Graphite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.1337726400 ছিল।
গত 90 দিনে, Graphite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.136888+3.40%
30 দিন$ -0.0907121280-2.18%
60 দিন$ -1.1337726400-27.25%
90 দিন$ 0--

Graphite (SN43) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Graphite এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 3.97
$ 3.97$ 3.97

$ 4.19
$ 4.19$ 4.19

$ 6.02
$ 6.02$ 6.02

-0.68%

+3.40%

+14.43%

Graphite (SN43) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.80M
$ 8.80M$ 8.80M

--
----

2.12M
2.12M 2.12M

Graphite (SN43) কী?

Delivering state-of-the-art graph solutions

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Graphite (SN43) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Graphite (SN43) এর টোকেনোমিক্স

Graphite (SN43) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN43টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Graphite (SN43) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

SN43 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SN43 থেকে VND
109,470.4
1 SN43 থেকে AUD
A$6.3648
1 SN43 থেকে GBP
3.0784
1 SN43 থেকে EUR
3.536
1 SN43 থেকে USD
$4.16
1 SN43 থেকে MYR
RM17.6384
1 SN43 থেকে TRY
169.1872
1 SN43 থেকে JPY
¥611.52
1 SN43 থেকে ARS
ARS$5,509.92
1 SN43 থেকে RUB
332.7584
1 SN43 থেকে INR
364.9152
1 SN43 থেকে IDR
Rp67,096.7648
1 SN43 থেকে KRW
5,777.7408
1 SN43 থেকে PHP
236.08
1 SN43 থেকে EGP
￡E.201.9264
1 SN43 থেকে BRL
R$22.5888
1 SN43 থেকে CAD
C$5.6992
1 SN43 থেকে BDT
504.7744
1 SN43 থেকে NGN
6,370.5824
1 SN43 থেকে UAH
171.8496
1 SN43 থেকে VES
Bs532.48
1 SN43 থেকে CLP
$4,018.56
1 SN43 থেকে PKR
Rs1,178.7776
1 SN43 থেকে KZT
2,244.9856
1 SN43 থেকে THB
฿134.4512
1 SN43 থেকে TWD
NT$124.384
1 SN43 থেকে AED
د.إ15.2672
1 SN43 থেকে CHF
Fr3.328
1 SN43 থেকে HKD
HK$32.6144
1 SN43 থেকে MAD
.د.م37.6064
1 SN43 থেকে MXN
$77.2512
1 SN43 থেকে PLN
15.1424
1 SN43 থেকে RON
лв18.096
1 SN43 থেকে SEK
kr39.8112
1 SN43 থেকে BGN
лв6.9472
1 SN43 থেকে HUF
Ft1,411.5712
1 SN43 থেকে CZK
87.2768
1 SN43 থেকে KWD
د.ك1.2688
1 SN43 থেকে ILS
14.2688