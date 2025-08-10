OpenKaito প্রাইস (SN5)
OpenKaito(SN5) বর্তমানে 10.46USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.23MUSD। SN5 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, OpenKaito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.64701408604847 ছিল।
গত 30 দিনে, OpenKaito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.9486676660 ছিল।
গত 60 দিনে, OpenKaito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -5.7025106260 ছিল।
গত 90 দিনে, OpenKaito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.64701408604847
|-5.82%
|30 দিন
|$ -1.9486676660
|-18.62%
|60 দিন
|$ -5.7025106260
|-54.51%
|90 দিন
|$ 0
|--
OpenKaito এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.27%
-5.82%
+8.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
OpenKaito (SN5) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN5টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN5 থেকে VND
₫275,254.9
|1 SN5 থেকে AUD
A$16.0038
|1 SN5 থেকে GBP
￡7.7404
|1 SN5 থেকে EUR
€8.891
|1 SN5 থেকে USD
$10.46
|1 SN5 থেকে MYR
RM44.3504
|1 SN5 থেকে TRY
₺425.4082
|1 SN5 থেকে JPY
¥1,537.62
|1 SN5 থেকে ARS
ARS$13,854.27
|1 SN5 থেকে RUB
₽836.6954
|1 SN5 থেকে INR
₹917.5512
|1 SN5 থেকে IDR
Rp168,709.6538
|1 SN5 থেকে KRW
₩14,527.6848
|1 SN5 থেকে PHP
₱593.605
|1 SN5 থেকে EGP
￡E.507.7284
|1 SN5 থেকে BRL
R$56.7978
|1 SN5 থেকে CAD
C$14.3302
|1 SN5 থেকে BDT
৳1,269.2164
|1 SN5 থেকে NGN
₦16,018.3394
|1 SN5 থেকে UAH
₴432.1026
|1 SN5 থেকে VES
Bs1,338.88
|1 SN5 থেকে CLP
$10,104.36
|1 SN5 থেকে PKR
Rs2,963.9456
|1 SN5 থেকে KZT
₸5,644.8436
|1 SN5 থেকে THB
฿338.0672
|1 SN5 থেকে TWD
NT$312.754
|1 SN5 থেকে AED
د.إ38.3882
|1 SN5 থেকে CHF
Fr8.368
|1 SN5 থেকে HKD
HK$82.0064
|1 SN5 থেকে MAD
.د.م94.5584
|1 SN5 থেকে MXN
$194.2422
|1 SN5 থেকে PLN
zł38.0744
|1 SN5 থেকে RON
лв45.501
|1 SN5 থেকে SEK
kr100.1022
|1 SN5 থেকে BGN
лв17.4682
|1 SN5 থেকে HUF
Ft3,549.2872
|1 SN5 থেকে CZK
Kč219.4508
|1 SN5 থেকে KWD
د.ك3.1903
|1 SN5 থেকে ILS
₪35.8778