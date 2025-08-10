WebGenieAI প্রাইস (SN54)
WebGenieAI(SN54) বর্তমানে 1.33USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.70MUSD। SN54 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN54 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN54 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, WebGenieAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.253855 ছিল।
গত 30 দিনে, WebGenieAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4513251260 ছিল।
গত 60 দিনে, WebGenieAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0763309610 ছিল।
গত 90 দিনে, WebGenieAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.253855
|+23.68%
|30 দিন
|$ +0.4513251260
|+33.93%
|60 দিন
|$ +0.0763309610
|+5.74%
|90 দিন
|$ 0
|--
WebGenieAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.77%
+23.68%
+43.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WebGenieAI (SN54) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN54টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN54 থেকে VND
₫34,998.95
|1 SN54 থেকে AUD
A$2.0349
|1 SN54 থেকে GBP
￡0.9842
|1 SN54 থেকে EUR
€1.1305
|1 SN54 থেকে USD
$1.33
|1 SN54 থেকে MYR
RM5.6392
|1 SN54 থেকে TRY
₺54.0911
|1 SN54 থেকে JPY
¥195.51
|1 SN54 থেকে ARS
ARS$1,761.585
|1 SN54 থেকে RUB
₽106.3867
|1 SN54 থেকে INR
₹116.6676
|1 SN54 থেকে IDR
Rp21,451.6099
|1 SN54 থেকে KRW
₩1,847.2104
|1 SN54 থেকে PHP
₱75.4775
|1 SN54 থেকে EGP
￡E.64.5582
|1 SN54 থেকে BRL
R$7.2219
|1 SN54 থেকে CAD
C$1.8221
|1 SN54 থেকে BDT
৳161.3822
|1 SN54 থেকে NGN
₦2,036.7487
|1 SN54 থেকে UAH
₴54.9423
|1 SN54 থেকে VES
Bs170.24
|1 SN54 থেকে CLP
$1,284.78
|1 SN54 থেকে PKR
Rs376.8688
|1 SN54 থেকে KZT
₸717.7478
|1 SN54 থেকে THB
฿42.9856
|1 SN54 থেকে TWD
NT$39.767
|1 SN54 থেকে AED
د.إ4.8811
|1 SN54 থেকে CHF
Fr1.064
|1 SN54 থেকে HKD
HK$10.4272
|1 SN54 থেকে MAD
.د.م12.0232
|1 SN54 থেকে MXN
$24.6981
|1 SN54 থেকে PLN
zł4.8412
|1 SN54 থেকে RON
лв5.7855
|1 SN54 থেকে SEK
kr12.7281
|1 SN54 থেকে BGN
лв2.2211
|1 SN54 থেকে HUF
Ft451.2956
|1 SN54 থেকে CZK
Kč27.9034
|1 SN54 থেকে KWD
د.ك0.40565
|1 SN54 থেকে ILS
₪4.5619