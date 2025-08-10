Bettensor প্রাইস (SN30)
Bettensor(SN30) বর্তমানে 1.53USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.24MUSD। SN30 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN30 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN30 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Bettensor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.05992 ছিল।
গত 30 দিনে, Bettensor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1229466690 ছিল।
গত 60 দিনে, Bettensor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3863952270 ছিল।
গত 90 দিনে, Bettensor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.05992
|+4.08%
|30 দিন
|$ +0.1229466690
|+8.04%
|60 দিন
|$ -0.3863952270
|-25.25%
|90 দিন
|$ 0
|--
Bettensor এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.91%
+4.08%
-3.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
|1 SN30 থেকে VND
₫40,261.95
|1 SN30 থেকে AUD
A$2.3409
|1 SN30 থেকে GBP
￡1.1322
|1 SN30 থেকে EUR
€1.3005
|1 SN30 থেকে USD
$1.53
|1 SN30 থেকে MYR
RM6.4872
|1 SN30 থেকে TRY
₺62.2251
|1 SN30 থেকে JPY
¥224.91
|1 SN30 থেকে ARS
ARS$2,026.485
|1 SN30 থেকে RUB
₽122.3847
|1 SN30 থেকে INR
₹134.2116
|1 SN30 থেকে IDR
Rp24,677.4159
|1 SN30 থেকে KRW
₩2,124.9864
|1 SN30 থেকে PHP
₱86.8275
|1 SN30 থেকে EGP
￡E.74.2662
|1 SN30 থেকে BRL
R$8.3079
|1 SN30 থেকে CAD
C$2.0961
|1 SN30 থেকে BDT
৳185.6502
|1 SN30 থেকে NGN
₦2,343.0267
|1 SN30 থেকে UAH
₴63.2043
|1 SN30 থেকে VES
Bs195.84
|1 SN30 থেকে CLP
$1,477.98
|1 SN30 থেকে PKR
Rs433.5408
|1 SN30 থেকে KZT
₸825.6798
|1 SN30 থেকে THB
฿49.4496
|1 SN30 থেকে TWD
NT$45.747
|1 SN30 থেকে AED
د.إ5.6151
|1 SN30 থেকে CHF
Fr1.224
|1 SN30 থেকে HKD
HK$11.9952
|1 SN30 থেকে MAD
.د.م13.8312
|1 SN30 থেকে MXN
$28.4121
|1 SN30 থেকে PLN
zł5.5692
|1 SN30 থেকে RON
лв6.6555
|1 SN30 থেকে SEK
kr14.6421
|1 SN30 থেকে BGN
лв2.5551
|1 SN30 থেকে HUF
Ft519.1596
|1 SN30 থেকে CZK
Kč32.0994
|1 SN30 থেকে KWD
د.ك0.46665
|1 SN30 থেকে ILS
₪5.2479