Quantum Compute প্রাইস (SN48)
আজ Quantum Compute (SN48)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.926851, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.47% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SN48 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SN48-এর জন্য $ 0.926851।
Quantum Compute বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,603,326 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.97M SN48। গত 24 ঘণ্টায়, SN48 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.866791 (নিম্ন) এবং $ 0.932937 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 7.74 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00968784।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SN48 গত ঘণ্টায় +1.13% এবং গত 7 দিনে +4.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 9.04K-তে পৌঁছেছে।
Quantum Compute এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.60M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 9.04K। SN48 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.97M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4966637.897599879। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.60M।
+1.13%
+5.47%
+4.73%
+4.73%
আজকে, Quantum Compute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04808021 ছিল।
গত 30 দিনে, Quantum Compute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1612887573 ছিল।
গত 60 দিনে, Quantum Compute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1340288645 ছিল।
গত 90 দিনে, Quantum Compute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000010211154 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.04808021
|+5.47%
|30 দিন
|$ -0.1612887573
|-17.40%
|60 দিন
|$ -0.1340288645
|-14.46%
|90 দিন
|$ -0.000000010211154
|-0.00%
2040 সালে, Quantum Compute এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Quantum Compute-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, Quantum Compute Tk114.02316979275629008000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 5.47%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
SN48-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
Quantum Compute-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
Quantum Compute-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
SN48 আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk106.63446159936496528000 থেকে Tk114.77188238125078896000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
SN48-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা Quantum Compute-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets অ্যাসেট হিসেবে, SN48-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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