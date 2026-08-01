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Quantum Compute-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.926851 USD। SN48-এর মার্কেট ক্যাপ 4,603,326 USD। SN48-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Quantum Compute-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.926851 USD। SN48-এর মার্কেট ক্যাপ 4,603,326 USD। SN48-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SN48 সম্পর্কে আরও

SN48 প্রাইসের তথ্য

SN48 কী

SN48 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SN48 টোকেনোমিক্স

SN48 প্রাইস পূর্বাভাস

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Quantum Compute প্রাইস (SN48)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SN48 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.930918
$0.930918$0.930918
+0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Quantum Compute (SN48) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:43:23 (UTC+8)

Quantum Compute-এর আজকের প্রাইস

আজ Quantum Compute (SN48)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.926851, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.47% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SN48 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SN48-এর জন্য $ 0.926851

Quantum Compute বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,603,326 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.97M SN48। গত 24 ঘণ্টায়, SN48 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.866791 (নিম্ন) এবং $ 0.932937 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 7.74 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00968784

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SN48 গত ঘণ্টায় +1.13% এবং গত 7 দিনে +4.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 9.04K-তে পৌঁছেছে।

Quantum Compute (SN48) এর মার্কেট তথ্য

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

$ 9.04K
$ 9.04K$ 9.04K

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

4.97M
4.97M 4.97M

4,966,637.897599879
4,966,637.897599879 4,966,637.897599879

Quantum Compute এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.60M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 9.04K। SN48 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.97M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4966637.897599879। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.60M

Quantum Compute-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.866791
$ 0.866791$ 0.866791
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.932937
$ 0.932937$ 0.932937
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.866791
$ 0.866791$ 0.866791

$ 0.932937
$ 0.932937$ 0.932937

$ 7.74
$ 7.74$ 7.74

$ 0.00968784
$ 0.00968784$ 0.00968784

+1.13%

+5.47%

+4.73%

+4.73%

Quantum Compute (SN48) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Quantum Compute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04808021 ছিল।
গত 30 দিনে, Quantum Compute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1612887573 ছিল।
গত 60 দিনে, Quantum Compute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1340288645 ছিল।
গত 90 দিনে, Quantum Compute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000010211154 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.04808021+5.47%
30 দিন$ -0.1612887573-17.40%
60 দিন$ -0.1340288645-14.46%
90 দিন$ -0.000000010211154-0.00%

Quantum Compute এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Quantum Compute (SN48) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SN48 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Quantum Compute (SN48) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Quantum Compute এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Quantum Compute (SN48) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Quantum Compute সম্পর্কে

আজ Quantum Compute-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Quantum Compute Tk114.02316979275629008000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 5.47%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

SN48-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Quantum Compute-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Quantum Compute-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

SN48 আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk106.63446159936496528000 থেকে Tk114.77188238125078896000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

SN48-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Quantum Compute-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets অ্যাসেট হিসেবে, SN48-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Quantum Compute সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:43:23 (UTC+8)

Quantum Compute (SN48) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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