Mainframe প্রাইস (SN25)
Mainframe(SN25) বর্তমানে 2.08USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.39MUSD। SN25 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN25 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN25 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Mainframe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.07219 ছিল।
গত 30 দিনে, Mainframe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5460054080 ছিল।
গত 60 দিনে, Mainframe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.1983027680 ছিল।
গত 90 দিনে, Mainframe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.07219
|+3.60%
|30 দিন
|$ -0.5460054080
|-26.25%
|60 দিন
|$ -1.1983027680
|-57.61%
|90 দিন
|$ 0
|--
Mainframe এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.62%
+3.60%
+10.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Mainframe (SN25) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN25টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN25 থেকে VND
₫54,735.2
|1 SN25 থেকে AUD
A$3.1824
|1 SN25 থেকে GBP
￡1.5392
|1 SN25 থেকে EUR
€1.768
|1 SN25 থেকে USD
$2.08
|1 SN25 থেকে MYR
RM8.8192
|1 SN25 থেকে TRY
₺84.5936
|1 SN25 থেকে JPY
¥305.76
|1 SN25 থেকে ARS
ARS$2,754.96
|1 SN25 থেকে RUB
₽166.3792
|1 SN25 থেকে INR
₹182.4576
|1 SN25 থেকে IDR
Rp33,548.3824
|1 SN25 থেকে KRW
₩2,888.8704
|1 SN25 থেকে PHP
₱118.04
|1 SN25 থেকে EGP
￡E.100.9632
|1 SN25 থেকে BRL
R$11.2944
|1 SN25 থেকে CAD
C$2.8496
|1 SN25 থেকে BDT
৳252.3872
|1 SN25 থেকে NGN
₦3,185.2912
|1 SN25 থেকে UAH
₴85.9248
|1 SN25 থেকে VES
Bs266.24
|1 SN25 থেকে CLP
$2,009.28
|1 SN25 থেকে PKR
Rs589.3888
|1 SN25 থেকে KZT
₸1,122.4928
|1 SN25 থেকে THB
฿67.2256
|1 SN25 থেকে TWD
NT$62.192
|1 SN25 থেকে AED
د.إ7.6336
|1 SN25 থেকে CHF
Fr1.664
|1 SN25 থেকে HKD
HK$16.3072
|1 SN25 থেকে MAD
.د.م18.8032
|1 SN25 থেকে MXN
$38.6256
|1 SN25 থেকে PLN
zł7.5712
|1 SN25 থেকে RON
лв9.048
|1 SN25 থেকে SEK
kr19.9056
|1 SN25 থেকে BGN
лв3.4736
|1 SN25 থেকে HUF
Ft705.7856
|1 SN25 থেকে CZK
Kč43.6384
|1 SN25 থেকে KWD
د.ك0.6344
|1 SN25 থেকে ILS
₪7.1344