AI Factory প্রাইস (SN80)
AI Factory(SN80) বর্তমানে 0.70255USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.07MUSD। SN80 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN80 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN80 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AI Factory থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02410364 ছিল।
গত 30 দিনে, AI Factory থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1101105912 ছিল।
গত 60 দিনে, AI Factory থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0756589443 ছিল।
গত 90 দিনে, AI Factory থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.02410364
|+3.55%
|30 দিন
|$ -0.1101105912
|-15.67%
|60 দিন
|$ -0.0756589443
|-10.76%
|90 দিন
|$ 0
|--
AI Factory এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.24%
+3.55%
+10.41%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AI Factory (SN80) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN80টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN80 থেকে VND
₫18,487.60325
|1 SN80 থেকে AUD
A$1.0749015
|1 SN80 থেকে GBP
￡0.519887
|1 SN80 থেকে EUR
€0.5971675
|1 SN80 থেকে USD
$0.70255
|1 SN80 থেকে MYR
RM2.978812
|1 SN80 থেকে TRY
₺28.5727085
|1 SN80 থেকে JPY
¥103.27485
|1 SN80 থেকে ARS
ARS$930.527475
|1 SN80 থেকে RUB
₽56.1969745
|1 SN80 থেকে INR
₹61.627686
|1 SN80 থেকে IDR
Rp11,331.4500265
|1 SN80 থেকে KRW
₩975.757644
|1 SN80 থেকে PHP
₱39.8697125
|1 SN80 থেকে EGP
￡E.34.101777
|1 SN80 থেকে BRL
R$3.8148465
|1 SN80 থেকে CAD
C$0.9624935
|1 SN80 থেকে BDT
৳85.247417
|1 SN80 থেকে NGN
₦1,075.8780445
|1 SN80 থেকে UAH
₴29.0223405
|1 SN80 থেকে VES
Bs89.9264
|1 SN80 থেকে CLP
$678.6633
|1 SN80 থেকে PKR
Rs199.074568
|1 SN80 থেকে KZT
₸379.138133
|1 SN80 থেকে THB
฿22.706416
|1 SN80 থেকে TWD
NT$21.006245
|1 SN80 থেকে AED
د.إ2.5783585
|1 SN80 থেকে CHF
Fr0.56204
|1 SN80 থেকে HKD
HK$5.507992
|1 SN80 থেকে MAD
.د.م6.351052
|1 SN80 থেকে MXN
$13.0463535
|1 SN80 থেকে PLN
zł2.557282
|1 SN80 থেকে RON
лв3.0560925
|1 SN80 থেকে SEK
kr6.7234035
|1 SN80 থেকে BGN
лв1.1732585
|1 SN80 থেকে HUF
Ft238.389266
|1 SN80 থেকে CZK
Kč14.739499
|1 SN80 থেকে KWD
د.ك0.21427775
|1 SN80 থেকে ILS
₪2.4097465