BitMind প্রাইস (SN34)
BitMind(SN34) বর্তমানে 7.95USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.50MUSD। SN34 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN34 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN34 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, BitMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.307657 ছিল।
গত 30 দিনে, BitMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.3471799700 ছিল।
গত 60 দিনে, BitMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.2970451750 ছিল।
গত 90 দিনে, BitMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.307657
|+4.03%
|30 দিন
|$ -1.3471799700
|-16.94%
|60 দিন
|$ -2.2970451750
|-28.89%
|90 দিন
|$ 0
|--
BitMind এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.03%
+4.03%
+15.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BitMind (SN34) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN34টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN34 থেকে VND
₫209,204.25
|1 SN34 থেকে AUD
A$12.1635
|1 SN34 থেকে GBP
￡5.883
|1 SN34 থেকে EUR
€6.7575
|1 SN34 থেকে USD
$7.95
|1 SN34 থেকে MYR
RM33.708
|1 SN34 থেকে TRY
₺323.3265
|1 SN34 থেকে JPY
¥1,168.65
|1 SN34 থেকে ARS
ARS$10,529.775
|1 SN34 থেকে RUB
₽635.9205
|1 SN34 থেকে INR
₹697.374
|1 SN34 থেকে IDR
Rp128,225.7885
|1 SN34 থেকে KRW
₩11,041.596
|1 SN34 থেকে PHP
₱451.1625
|1 SN34 থেকে EGP
￡E.385.893
|1 SN34 থেকে BRL
R$43.1685
|1 SN34 থেকে CAD
C$10.8915
|1 SN34 থেকে BDT
৳964.653
|1 SN34 থেকে NGN
₦12,174.5505
|1 SN34 থেকে UAH
₴328.4145
|1 SN34 থেকে VES
Bs1,017.6
|1 SN34 থেকে CLP
$7,679.7
|1 SN34 থেকে PKR
Rs2,252.712
|1 SN34 থেকে KZT
₸4,290.297
|1 SN34 থেকে THB
฿256.944
|1 SN34 থেকে TWD
NT$237.705
|1 SN34 থেকে AED
د.إ29.1765
|1 SN34 থেকে CHF
Fr6.36
|1 SN34 থেকে HKD
HK$62.328
|1 SN34 থেকে MAD
.د.م71.868
|1 SN34 থেকে MXN
$147.6315
|1 SN34 থেকে PLN
zł28.938
|1 SN34 থেকে RON
лв34.5825
|1 SN34 থেকে SEK
kr76.0815
|1 SN34 থেকে BGN
лв13.2765
|1 SN34 থেকে HUF
Ft2,697.594
|1 SN34 থেকে CZK
Kč166.791
|1 SN34 থেকে KWD
د.ك2.42475
|1 SN34 থেকে ILS
₪27.2685