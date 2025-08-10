SN34 সম্পর্কে আরও

BitMind প্রাইস (SN34)

BitMind (SN34) লাইভ প্রাইস চার্ট

$7.95
$7.95$7.95
+4.00%1D
MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে BitMind (SN34) এর প্রাইস

BitMind(SN34) বর্তমানে 7.95USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.50MUSD। SN34 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

BitMind এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.03%
BitMind এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.95M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SN34 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN34 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ BitMind (SN34) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, BitMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.307657 ছিল।
গত 30 দিনে, BitMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.3471799700 ছিল।
গত 60 দিনে, BitMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.2970451750 ছিল।
গত 90 দিনে, BitMind থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.307657+4.03%
30 দিন$ -1.3471799700-16.94%
60 দিন$ -2.2970451750-28.89%
90 দিন$ 0--

BitMind (SN34) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

BitMind এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 7.54
$ 7.54$ 7.54

$ 7.95
$ 7.95$ 7.95

$ 11.75
$ 11.75$ 11.75

+1.03%

+4.03%

+15.22%

BitMind (SN34) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 15.50M
$ 15.50M$ 15.50M

--
----

1.95M
1.95M 1.95M

BitMind (SN34) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

BitMind (SN34) এর টোকেনোমিক্স

BitMind (SN34) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN34টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BitMind (SN34) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SN34 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SN34 থেকে VND
209,204.25
1 SN34 থেকে AUD
A$12.1635
1 SN34 থেকে GBP
5.883
1 SN34 থেকে EUR
6.7575
1 SN34 থেকে USD
$7.95
1 SN34 থেকে MYR
RM33.708
1 SN34 থেকে TRY
323.3265
1 SN34 থেকে JPY
¥1,168.65
1 SN34 থেকে ARS
ARS$10,529.775
1 SN34 থেকে RUB
635.9205
1 SN34 থেকে INR
697.374
1 SN34 থেকে IDR
Rp128,225.7885
1 SN34 থেকে KRW
11,041.596
1 SN34 থেকে PHP
451.1625
1 SN34 থেকে EGP
￡E.385.893
1 SN34 থেকে BRL
R$43.1685
1 SN34 থেকে CAD
C$10.8915
1 SN34 থেকে BDT
964.653
1 SN34 থেকে NGN
12,174.5505
1 SN34 থেকে UAH
328.4145
1 SN34 থেকে VES
Bs1,017.6
1 SN34 থেকে CLP
$7,679.7
1 SN34 থেকে PKR
Rs2,252.712
1 SN34 থেকে KZT
4,290.297
1 SN34 থেকে THB
฿256.944
1 SN34 থেকে TWD
NT$237.705
1 SN34 থেকে AED
د.إ29.1765
1 SN34 থেকে CHF
Fr6.36
1 SN34 থেকে HKD
HK$62.328
1 SN34 থেকে MAD
.د.م71.868
1 SN34 থেকে MXN
$147.6315
1 SN34 থেকে PLN
28.938
1 SN34 থেকে RON
лв34.5825
1 SN34 থেকে SEK
kr76.0815
1 SN34 থেকে BGN
лв13.2765
1 SN34 থেকে HUF
Ft2,697.594
1 SN34 থেকে CZK
166.791
1 SN34 থেকে KWD
د.ك2.42475
1 SN34 থেকে ILS
27.2685