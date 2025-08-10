SN68 সম্পর্কে আরও

NOVA প্রাইস (SN68)

NOVA (SN68) লাইভ প্রাইস চার্ট

$5.98
$5.98
+3.60%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে NOVA (SN68) এর প্রাইস

NOVA(SN68) বর্তমানে 5.98USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.66MUSD। SN68 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

NOVA এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.61%
NOVA এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.95M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SN68 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN68 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ NOVA (SN68) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, NOVA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.208314 ছিল।
গত 30 দিনে, NOVA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.1894513020 ছিল।
গত 60 দিনে, NOVA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -3.2377143240 ছিল।
গত 90 দিনে, NOVA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.208314+3.61%
30 দিন$ -1.1894513020-19.89%
60 দিন$ -3.2377143240-54.14%
90 দিন$ 0--

NOVA (SN68) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

NOVA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 5.7
$ 5.7

$ 6.0
$ 6.0

$ 14.03
$ 14.03

+0.36%

+3.61%

+9.30%

NOVA (SN68) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 11.66M
$ 11.66M

--
--

1.95M
1.95M

NOVA (SN68) কী?

NOVA (SN68) এর টোকেনোমিক্স

NOVA (SN68) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN68টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: NOVA (SN68) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SN68 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SN68 থেকে VND
157,363.7
1 SN68 থেকে AUD
A$9.1494
1 SN68 থেকে GBP
4.4252
1 SN68 থেকে EUR
5.083
1 SN68 থেকে USD
$5.98
1 SN68 থেকে MYR
RM25.3552
1 SN68 থেকে TRY
243.2066
1 SN68 থেকে JPY
¥879.06
1 SN68 থেকে ARS
ARS$7,920.51
1 SN68 থেকে RUB
478.3402
1 SN68 থেকে INR
524.5656
1 SN68 থেকে IDR
Rp96,451.5994
1 SN68 থেকে KRW
8,305.5024
1 SN68 থেকে PHP
339.365
1 SN68 থেকে EGP
￡E.290.2692
1 SN68 থেকে BRL
R$32.4714
1 SN68 থেকে CAD
C$8.1926
1 SN68 থেকে BDT
725.6132
1 SN68 থেকে NGN
9,157.7122
1 SN68 থেকে UAH
247.0338
1 SN68 থেকে VES
Bs765.44
1 SN68 থেকে CLP
$5,776.68
1 SN68 থেকে PKR
Rs1,694.4928
1 SN68 থেকে KZT
3,227.1668
1 SN68 থেকে THB
฿193.2736
1 SN68 থেকে TWD
NT$178.802
1 SN68 থেকে AED
د.إ21.9466
1 SN68 থেকে CHF
Fr4.784
1 SN68 থেকে HKD
HK$46.8832
1 SN68 থেকে MAD
.د.م54.0592
1 SN68 থেকে MXN
$111.0486
1 SN68 থেকে PLN
21.7672
1 SN68 থেকে RON
лв26.013
1 SN68 থেকে SEK
kr57.2286
1 SN68 থেকে BGN
лв9.9866
1 SN68 থেকে HUF
Ft2,029.1336
1 SN68 থেকে CZK
125.4604
1 SN68 থেকে KWD
د.ك1.8239
1 SN68 থেকে ILS
20.5114