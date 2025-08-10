Zeus প্রাইস (SN18)
Zeus(SN18) বর্তমানে 1.37USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.68MUSD। SN18 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN18 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN18 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Zeus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.052432 ছিল।
গত 30 দিনে, Zeus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1084664620 ছিল।
গত 60 দিনে, Zeus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.6939818570 ছিল।
গত 90 দিনে, Zeus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.052432
|+3.97%
|30 দিন
|$ -0.1084664620
|-7.91%
|60 দিন
|$ -0.6939818570
|-50.65%
|90 দিন
|$ 0
|--
Zeus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.24%
+3.97%
-0.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Zeus (SN18) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN18টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN18 থেকে VND
₫36,051.55
|1 SN18 থেকে AUD
A$2.0961
|1 SN18 থেকে GBP
￡1.0138
|1 SN18 থেকে EUR
€1.1645
|1 SN18 থেকে USD
$1.37
|1 SN18 থেকে MYR
RM5.8088
|1 SN18 থেকে TRY
₺55.7179
|1 SN18 থেকে JPY
¥201.39
|1 SN18 থেকে ARS
ARS$1,814.565
|1 SN18 থেকে RUB
₽109.5863
|1 SN18 থেকে INR
₹120.1764
|1 SN18 থেকে IDR
Rp22,096.7711
|1 SN18 থেকে KRW
₩1,902.7656
|1 SN18 থেকে PHP
₱77.7475
|1 SN18 থেকে EGP
￡E.66.4998
|1 SN18 থেকে BRL
R$7.4391
|1 SN18 থেকে CAD
C$1.8769
|1 SN18 থেকে BDT
৳166.2358
|1 SN18 থেকে NGN
₦2,098.0043
|1 SN18 থেকে UAH
₴56.5947
|1 SN18 থেকে VES
Bs175.36
|1 SN18 থেকে CLP
$1,323.42
|1 SN18 থেকে PKR
Rs388.2032
|1 SN18 থেকে KZT
₸739.3342
|1 SN18 থেকে THB
฿44.2784
|1 SN18 থেকে TWD
NT$40.963
|1 SN18 থেকে AED
د.إ5.0279
|1 SN18 থেকে CHF
Fr1.096
|1 SN18 থেকে HKD
HK$10.7408
|1 SN18 থেকে MAD
.د.م12.3848
|1 SN18 থেকে MXN
$25.4409
|1 SN18 থেকে PLN
zł4.9868
|1 SN18 থেকে RON
лв5.9595
|1 SN18 থেকে SEK
kr13.1109
|1 SN18 থেকে BGN
лв2.2879
|1 SN18 থেকে HUF
Ft464.8684
|1 SN18 থেকে CZK
Kč28.7426
|1 SN18 থেকে KWD
د.ك0.41785
|1 SN18 থেকে ILS
₪4.6991