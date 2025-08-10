SN50 সম্পর্কে আরও

Synth লোগো

Synth প্রাইস (SN50)

তালিকাভুক্ত নয়

Synth (SN50) লাইভ প্রাইস চার্ট

$2.15
$2.15
+2.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Synth (SN50) এর প্রাইস

Synth(SN50) বর্তমানে 2.15USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.49MUSD। SN50 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Synth এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.67%
Synth এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
2.09M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SN50 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN50 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Synth (SN50) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Synth থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.055945 ছিল।
গত 30 দিনে, Synth থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.9467013300 ছিল।
গত 60 দিনে, Synth থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.9239863650 ছিল।
গত 90 দিনে, Synth থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.055945+2.67%
30 দিন$ -0.9467013300-44.03%
60 দিন$ -0.9239863650-42.97%
90 দিন$ 0--

Synth (SN50) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Synth এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 2.08
$ 2.08

$ 2.18
$ 2.18

$ 4.59
$ 4.59

-0.62%

+2.67%

-1.41%

Synth (SN50) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.49M
$ 4.49M

--
--

2.09M
2.09M

Synth (SN50) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Synth (SN50) এর টোকেনোমিক্স

Synth (SN50) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN50টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Synth (SN50) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SN50 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SN50 থেকে VND
56,577.25
1 SN50 থেকে AUD
A$3.2895
1 SN50 থেকে GBP
1.591
1 SN50 থেকে EUR
1.8275
1 SN50 থেকে USD
$2.15
1 SN50 থেকে MYR
RM9.116
1 SN50 থেকে TRY
87.4405
1 SN50 থেকে JPY
¥316.05
1 SN50 থেকে ARS
ARS$2,847.675
1 SN50 থেকে RUB
171.9785
1 SN50 থেকে INR
188.598
1 SN50 থেকে IDR
Rp34,677.4145
1 SN50 থেকে KRW
2,986.092
1 SN50 থেকে PHP
122.0125
1 SN50 থেকে EGP
￡E.104.361
1 SN50 থেকে BRL
R$11.6745
1 SN50 থেকে CAD
C$2.9455
1 SN50 থেকে BDT
260.881
1 SN50 থেকে NGN
3,292.4885
1 SN50 থেকে UAH
88.8165
1 SN50 থেকে VES
Bs275.2
1 SN50 থেকে CLP
$2,076.9
1 SN50 থেকে PKR
Rs609.224
1 SN50 থেকে KZT
1,160.269
1 SN50 থেকে THB
฿69.488
1 SN50 থেকে TWD
NT$64.285
1 SN50 থেকে AED
د.إ7.8905
1 SN50 থেকে CHF
Fr1.72
1 SN50 থেকে HKD
HK$16.856
1 SN50 থেকে MAD
.د.م19.436
1 SN50 থেকে MXN
$39.9255
1 SN50 থেকে PLN
7.826
1 SN50 থেকে RON
лв9.3525
1 SN50 থেকে SEK
kr20.5755
1 SN50 থেকে BGN
лв3.5905
1 SN50 থেকে HUF
Ft729.538
1 SN50 থেকে CZK
45.107
1 SN50 থেকে KWD
د.ك0.65575
1 SN50 থেকে ILS
7.3745