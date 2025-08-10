Dojo প্রাইস (SN52)
Dojo(SN52) বর্তমানে 3.87USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.86MUSD। SN52 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Dojo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.108508 ছিল।
গত 30 দিনে, Dojo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.7892652150 ছিল।
গত 60 দিনে, Dojo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.7037733050 ছিল।
গত 90 দিনে, Dojo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.108508
|+2.89%
|30 দিন
|$ -0.7892652150
|-20.39%
|60 দিন
|$ -1.7037733050
|-44.02%
|90 দিন
|$ 0
|--
Dojo এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.07%
+2.89%
+8.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Dojo (SN52) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN52টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN52 থেকে VND
₫101,839.05
|1 SN52 থেকে AUD
A$5.9211
|1 SN52 থেকে GBP
￡2.8638
|1 SN52 থেকে EUR
€3.2895
|1 SN52 থেকে USD
$3.87
|1 SN52 থেকে MYR
RM16.4088
|1 SN52 থেকে TRY
₺157.3929
|1 SN52 থেকে JPY
¥568.89
|1 SN52 থেকে ARS
ARS$5,125.815
|1 SN52 থেকে RUB
₽309.5613
|1 SN52 থেকে INR
₹339.4764
|1 SN52 থেকে IDR
Rp62,419.3461
|1 SN52 থেকে KRW
₩5,374.9656
|1 SN52 থেকে PHP
₱219.6225
|1 SN52 থেকে EGP
￡E.187.8498
|1 SN52 থেকে BRL
R$21.0141
|1 SN52 থেকে CAD
C$5.3019
|1 SN52 থেকে BDT
৳469.5858
|1 SN52 থেকে NGN
₦5,926.4793
|1 SN52 থেকে UAH
₴159.8697
|1 SN52 থেকে VES
Bs495.36
|1 SN52 থেকে CLP
$3,738.42
|1 SN52 থেকে PKR
Rs1,096.6032
|1 SN52 থেকে KZT
₸2,088.4842
|1 SN52 থেকে THB
฿125.0784
|1 SN52 থেকে TWD
NT$115.713
|1 SN52 থেকে AED
د.إ14.2029
|1 SN52 থেকে CHF
Fr3.096
|1 SN52 থেকে HKD
HK$30.3408
|1 SN52 থেকে MAD
.د.م34.9848
|1 SN52 থেকে MXN
$71.8659
|1 SN52 থেকে PLN
zł14.0868
|1 SN52 থেকে RON
лв16.8345
|1 SN52 থেকে SEK
kr37.0359
|1 SN52 থেকে BGN
лв6.4629
|1 SN52 থেকে HUF
Ft1,313.1684
|1 SN52 থেকে CZK
Kč81.1926
|1 SN52 থেকে KWD
د.ك1.18035
|1 SN52 থেকে ILS
₪13.2741