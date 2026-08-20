Level 114 প্রাইস (SN114)
আজ Level 114 (SN114)-এর লাইভ প্রাইস $ 2.17, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.37% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SN114 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SN114-এর জন্য $ 2.17।
Level 114 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,366,729 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.55M SN114। গত 24 ঘণ্টায়, SN114 এর ট্রেড হয়েছে $ 2.04 (নিম্ন) এবং $ 2.25 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.45 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01604766।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SN114 গত ঘণ্টায় -2.35% এবং গত 7 দিনে -6.58% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 295.74K-তে পৌঁছেছে।
Level 114 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.37M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 295.74K। SN114 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.55M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1549937.046419065। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.37M।
-2.35%
-1.36%
-6.58%
-6.58%
আজকে, Level 114 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.030159312063350097 ছিল।
গত 30 দিনে, Level 114 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.4348434790 ছিল।
গত 60 দিনে, Level 114 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1451743020 ছিল।
গত 90 দিনে, Level 114 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021603941329315 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.030159312063350097
|-1.36%
|30 দিন
|$ -0.4348434790
|-20.03%
|60 দিন
|$ -0.1451743020
|-6.69%
|90 দিন
|$ -0.0021603941329315
|-0.00%
2040 সালে, Level 114 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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SN114-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk266.8458166286584000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -1.36% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Level 114-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, SN114 উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
SN114-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের SN114 বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Level 114-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk250.8596617154208000 থেকে Tk276.6834504214200000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
SN114-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং SN114-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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