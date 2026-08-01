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Vanta Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 5.97 USD। SN8-এর মার্কেট ক্যাপ 30,229,408 USD। SN8-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Vanta Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 5.97 USD। SN8-এর মার্কেট ক্যাপ 30,229,408 USD। SN8-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SN8 সম্পর্কে আরও

SN8 প্রাইসের তথ্য

SN8 কী

SN8 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SN8 টোকেনোমিক্স

SN8 প্রাইস পূর্বাভাস

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Vanta Network প্রাইস (SN8)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SN8 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$5.97
$5.97$5.97
+0.06%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Vanta Network (SN8) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:57:07 (UTC+8)

Vanta Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Vanta Network (SN8)-এর লাইভ প্রাইস $ 5.97, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.76% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SN8 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SN8-এর জন্য $ 5.97

Vanta Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 30,229,408 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 5.06M SN8। গত 24 ঘণ্টায়, SN8 এর ট্রেড হয়েছে $ 5.62 (নিম্ন) এবং $ 6.07 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 25.24 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.06021

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SN8 গত ঘণ্টায় -0.70% এবং গত 7 দিনে -1.57% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 228.36K-তে পৌঁছেছে।

Vanta Network (SN8) এর মার্কেট তথ্য

$ 30.23M
$ 30.23M$ 30.23M

$ 228.36K
$ 228.36K$ 228.36K

$ 30.23M
$ 30.23M$ 30.23M

5.06M
5.06M 5.06M

5,061,618.768592616
5,061,618.768592616 5,061,618.768592616

Vanta Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 30.23M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 228.36K। SN8 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 5.06M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 5061618.768592616। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 30.23M

Vanta Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 5.62
$ 5.62$ 5.62
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 6.07
$ 6.07$ 6.07
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 5.62
$ 5.62$ 5.62

$ 6.07
$ 6.07$ 6.07

$ 25.24
$ 25.24$ 25.24

$ 0.06021
$ 0.06021$ 0.06021

-0.70%

+6.76%

-1.57%

-1.57%

Vanta Network (SN8) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Vanta Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.377943 ছিল।
গত 30 দিনে, Vanta Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2884942800 ছিল।
গত 60 দিনে, Vanta Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +287.6544162210 ছিল।
গত 90 দিনে, Vanta Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002267405745998 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.377943+6.76%
30 দিন$ +0.2884942800+4.83%
60 দিন$ +287.6544162210+4,818.33%
90 দিন$ -0.002267405745998-0.00%

Vanta Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Vanta Network (SN8) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SN8 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Vanta Network (SN8) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Vanta Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Vanta Network এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SN8 এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Vanta Network প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Vanta Network (SN8) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Vanta Network সম্পর্কে

Vanta Network-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk734.4934567916148000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 6.75% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব SN8-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

Vanta Network-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk3719146127.08276294272000 বাজার মূল্য নিয়ে, Vanta Network #632 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

SN8 ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

SN8-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk691.4327013683208000 থেকে Tk746.7965297696988000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

Vanta Network-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (5061618.768592616 টোকেন), Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Vanta Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:57:07 (UTC+8)

Vanta Network (SN8) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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