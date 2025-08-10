EfficientFrontier প্রাইস (SN53)
EfficientFrontier(SN53) বর্তমানে 3.82USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.11MUSD। SN53 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN53 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN53 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, EfficientFrontier থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.115813 ছিল।
গত 30 দিনে, EfficientFrontier থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5018364560 ছিল।
গত 60 দিনে, EfficientFrontier থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.5118352880 ছিল।
গত 90 দিনে, EfficientFrontier থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
EfficientFrontier এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
EfficientFrontier (SN53) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN53টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।
|1 SN53 থেকে VND
₫100,523.3
|1 SN53 থেকে AUD
A$5.8446
|1 SN53 থেকে GBP
￡2.8268
|1 SN53 থেকে EUR
€3.247
|1 SN53 থেকে USD
$3.82
|1 SN53 থেকে MYR
RM16.1968
|1 SN53 থেকে TRY
₺155.3594
|1 SN53 থেকে JPY
¥561.54
|1 SN53 থেকে ARS
ARS$5,059.59
|1 SN53 থেকে RUB
₽305.5618
|1 SN53 থেকে INR
₹335.0904
|1 SN53 থেকে IDR
Rp61,612.8946
|1 SN53 থেকে KRW
₩5,305.5216
|1 SN53 থেকে PHP
₱216.785
|1 SN53 থেকে EGP
￡E.185.4228
|1 SN53 থেকে BRL
R$20.7426
|1 SN53 থেকে CAD
C$5.2334
|1 SN53 থেকে BDT
৳463.5188
|1 SN53 থেকে NGN
₦5,849.9098
|1 SN53 থেকে UAH
₴157.8042
|1 SN53 থেকে VES
Bs488.96
|1 SN53 থেকে CLP
$3,690.12
|1 SN53 থেকে PKR
Rs1,082.4352
|1 SN53 থেকে KZT
₸2,061.5012
|1 SN53 থেকে THB
฿123.4624
|1 SN53 থেকে TWD
NT$114.218
|1 SN53 থেকে AED
د.إ14.0194
|1 SN53 থেকে CHF
Fr3.056
|1 SN53 থেকে HKD
HK$29.9488
|1 SN53 থেকে MAD
.د.م34.5328
|1 SN53 থেকে MXN
$70.9374
|1 SN53 থেকে PLN
zł13.9048
|1 SN53 থেকে RON
лв16.617
|1 SN53 থেকে SEK
kr36.5574
|1 SN53 থেকে BGN
лв6.3794
|1 SN53 থেকে HUF
Ft1,296.2024
|1 SN53 থেকে CZK
Kč80.1436
|1 SN53 থেকে KWD
د.ك1.1651
|1 SN53 থেকে ILS
₪13.1026