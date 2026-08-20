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Leadpoet-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.33 USD। SN71-এর মার্কেট ক্যাপ 6,295,189 USD। SN71-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Leadpoet-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.33 USD। SN71-এর মার্কেট ক্যাপ 6,295,189 USD। SN71-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SN71 সম্পর্কে আরও

SN71 প্রাইসের তথ্য

SN71 কী

SN71 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SN71 টোকেনোমিক্স

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Leadpoet প্রাইস (SN71)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SN71 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.33
$1.33$1.33
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Leadpoet (SN71) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:27:32 (UTC+8)

Leadpoet-এর আজকের প্রাইস

আজ Leadpoet (SN71)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.33, যা গত 24 ঘণ্টায় 16.36% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SN71 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SN71-এর জন্য $ 1.33

Leadpoet বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6,295,189 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.72M SN71। গত 24 ঘণ্টায়, SN71 এর ট্রেড হয়েছে $ 1.16 (নিম্ন) এবং $ 1.35 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 6.13 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01218282

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SN71 গত ঘণ্টায় +0.75% এবং গত 7 দিনে +52.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.17M-তে পৌঁছেছে।

Leadpoet (SN71) এর মার্কেট তথ্য

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

4.72M
4.72M 4.72M

4,715,877.231216541
4,715,877.231216541 4,715,877.231216541

Leadpoet এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.30M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.17M। SN71 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.72M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4715877.231216541। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 6.30M

Leadpoet-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 6.13
$ 6.13$ 6.13

$ 0.01218282
$ 0.01218282$ 0.01218282

+0.75%

+16.36%

+52.05%

+52.05%

Leadpoet (SN71) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Leadpoet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.187712 ছিল।
গত 30 দিনে, Leadpoet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4164232660 ছিল।
গত 60 দিনে, Leadpoet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2629969930 ছিল।
গত 90 দিনে, Leadpoet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0049035824961613 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.187712+16.36%
30 দিন$ +0.4164232660+31.31%
60 দিন$ +0.2629969930+19.77%
90 দিন$ -0.0049035824961613-0.00%

Leadpoet এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Leadpoet (SN71) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SN71 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Leadpoet (SN71) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Leadpoet এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Leadpoet এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SN71 এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Leadpoet প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Leadpoet (SN71) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Bittensor Ecosystem

Leadpoet সম্পর্কে

আজ Leadpoet-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Leadpoet Tk163.5506618046616000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 16.36%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

SN71-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Leadpoet-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Leadpoet-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

SN71 আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk142.6456899950432000 থেকে Tk166.0100702528520000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

SN71-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Leadpoet-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Artificial Intelligence (AI),AI Agents,Bittensor Ecosystem,DeFAI,Bittensor Subnets অ্যাসেট হিসেবে, SN71-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Leadpoet সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:27:32 (UTC+8)

Leadpoet (SN71) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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