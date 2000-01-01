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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Başlatma paneli tokenləri

Başlatma paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 555.82M
$ 1.17M
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.539
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5742
+0.31%
-1.08%
-1.14%
$ 377.48M
$ 207.47K
4
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6158
-0.39%
-0.37%
-2.32%
$ 165.26M
$ 96.38K
5
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15093
-1.16%
-5.99%
-4.58%
$ 151.55M
$ 823.96K
6
Vision
Vision
VSN
$ 0.0355
-0.64%
+0.57%
-1.77%
$ 129.08M
$ 1.59M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1208
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
8
MetaDAO
MetaDAO
META
$ 4.61
-0.22%
+0.03%
-3.15%
$ 104.66M
$ 1.38M
9
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3478
+1.45%
+5.45%
-22.45%
$ 84.49M
$ 4.24M
10
FORM
FORM
FORM
$ 0.2039
+0.34%
-0.24%
-9.43%
$ 77.75M
$ 264.60K
11
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000984
+0.20%
-0.20%
-2.58%
$ 41.31M
$ 559.94M
12
PumpMeme
PumpMeme
PM
$ 1.029
+0.10%
+0.01%
+0.88%
$ 32.95M
$ 124.70K
13
Nock
Nock
NOCK
$ 0.013934
+0.27%
-8.47%
+41.88%
$ 30.68M
$ 7.40M
14
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1489
0.00%
+17.37%
+74.53%
$ 27.41M
$ 901.68K
15
LAB
LAB
LAB
$ 0.0776
+0.88%
-3.95%
-32.07%
$ 23.76M
$ 2.85M
16
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004723
+0.30%
-1.19%
-3.49%
$ 21.13M
$ 12.72M
17
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.763
+0.40%
+0.84%
-3.39%
$ 19.11M
$ 20.32K
18
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.01957
-0.10%
+0.63%
-5.79%
$ 18.27M
$ 3.12M
19
PinkSale
PinkSale
PINKSALE
$ 169.68
0.00%
--
+0.43%
$ 16.97M
$ 677.04
20
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 14.64
+0.27%
-0.04%
-7.40%
$ 14.58M
$ 61.44K
21
JOE
JOE
JOE
$ 0.02689
-0.48%
-0.56%
-3.43%
$ 12.22M
$ 2.15M
22
Metaplex
Metaplex
MPLX
$ 0.02532085
+0.04%
+0.03%
+6.55%
$ 12.09M
$ 795.94K
23
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.13
+0.25%
-0.98%
-3.50%
$ 11.95M
$ 6.03K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004591
-0.57%
-3.28%
-7.64%
$ 8.15M
$ 69.05M
25
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1811
-0.50%
-1.32%
+4.18%
$ 7.73M
$ 482.25K
26
Polkastarter
Polkastarter
POLS
$ 0.04992
-0.97%
-0.56%
-0.08%
$ 4.95M
$ 1.08M
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004871
+0.93%
-0.81%
+0.04%
$ 4.89M
$ 11.64M
28
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.0192
-0.36%
-1.14%
-4.63%
$ 4.01M
$ 2.88M
29
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00402266
0.00%
0.00%
-5.06%
$ 3.86M
$ 85.54
30
Trustswap
Trustswap
TRUSTSWAP
$ 0.03645
+0.22%
+1.92%
+3.40%
$ 3.62M
$ 226.27K
31
Gems
Gems
GEMS
$ 0.004962
0.00%
+1.10%
+0.83%
$ 2.98M
$ 22.81M
32
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00491822
+0.02%
+0.02%
-18.39%
$ 2.96M
$ 4.30K
33
FEG Token
FEG Token
FEG
$ 0.00002887
+0.99%
+0.85%
-2.78%
$ 2.47M
$ 1.09B
34
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.00204
+3.51%
+20.29%
+22.45%
$ 2.12M
$ 41.34M
35
XFee
XFee
XFEE
$ 11.14
+1.00%
+0.13%
+55.15%
$ 2.12M
$ 22.62K
36
Allo
Allo
RWA
$ 0.001142
-0.09%
-0.87%
-4.12%
$ 2.05M
$ 46.02M
37
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01618
-1.73%
-10.06%
-14.14%
$ 1.84M
$ 2.57M
38
Block
Block
BLOCK
$ 0.00175164
+0.06%
+0.02%
+13.23%
$ 1.75M
$ 131.65K
39
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.129339
0.00%
+0.01%
+5.41%
$ 1.67M
$ 1.09K
40
BOOP
BOOP
BOOP
$ 0.00501697
+0.13%
+0.00%
-2.16%
$ 1.57M
$ 31.94K
41
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00120507
-0.15%
-0.08%
-8.27%
$ 1.54M
$ 302.52K
42
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00093259
+0.47%
+0.00%
-10.93%
$ 1.12M
$ 4.74K
43
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00013417
-0.07%
-0.03%
+16.58%
$ 1.07M
$ 8.12
44
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011414
+0.01%
+1.26%
-2.34%
$ 1.06M
$ 111.12M
45
Rich Quack
Rich Quack
QUACK
$ 2.1482E-11
-10.45%
-16.90%
-21.31%
$ 961.53K
--
46
UNCX Network
UNCX Network
UNCX
$ 22.01
0.00%
--
0.00%
$ 802.85K
$ 207.72
47
Ethervista
Ethervista
VISTA
$ 0.6712
-0.12%
+2.32%
-4.22%
$ 645.33K
$ 73.53K
48
BSCPAD
BSCPAD
BSCPAD
$ 0.0038412
+0.06%
+0.01%
-0.95%
$ 590.96K
$ 175.96
49
Bitcoin Bam
Bitcoin Bam
BTCBAM
$ 0.05609
0.00%
-0.09%
+1.63%
$ 575.91K
$ 738.36K
50
Fjord Foundry
Fjord Foundry
FJO
$ 0.00963307
0.00%
--
+0.35%
$ 530.23K
$ 4.08

Tez-tez verilən suallar

Başlatma paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Başlatma paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 149 tokenləri və ümumi $2.67B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Başlatma paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Başlatma paneli tokenləri arasında CATA son 24 saat ərzində 582.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Başlatma paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 149 Başlatma paneli tokeni izləyir. Populyar Başlatma paneli tokenlərinə JUP, CAKE, VIRTUAL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Başlatma paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Başlatma paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.67B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Başlatma paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.