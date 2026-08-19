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Bugünkü canlı AITECH Cloud Network qiyməti 0,004638 AZN təşkil edir.ACN bazar həddi 8.274.939,167886 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ACN - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı AITECH Cloud Network qiyməti 0,004638 AZN təşkil edir.ACN bazar həddi 8.274.939,167886 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ACN - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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AITECH Cloud Network qiyməti(ACN)

1 ACN / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,0078829
₼0,0078829₼0,0078829
-1,90%1D
AZN
AITECH Cloud Network (ACN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:56:39 (UTC+8)

AITECH Cloud Network bugünkü qiyməti

Bu gün canlı AITECH Cloud Network (ACN) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1,90% dəyişkənlik ilə ₼ 0,004638 təşkil edir. Cari ACN - AZN konvertasiya dərəcəsi ACN üzrə ₼ 0,004638 təşkil edir.

AITECH Cloud Network hazırda ₼ 8,27M bazar kapitallaşması ilə #891 sıradadır və 1,78B ACN dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində ACN bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,004551 (aşağı) və ₼ 0,004855 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,845979982219034435, ən aşağı isə ₼ 0,008547533508583128 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində ACN son bir saatda +1,08% və son 7 gündə -7,36% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 295,44K səviyyəsinə çatıb.

AITECH Cloud Network (ACN) Bazar Məlumatları

No.891

₼ 8,27M
₼ 8,27M₼ 8,27M

₼ 295,44K
₼ 295,44K₼ 295,44K

₼ 9,28M
₼ 9,28M₼ 9,28M

1,78B
1,78B 1,78B

2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000

1.986.052.500
1.986.052.500 1.986.052.500

89,20%

ETH

AITECH Cloud Network üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 8,27M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 295,44K təşkil edir. ACN üzrə dövriyyədə olan təklif 1,78B, ümumi təklif isə 1986052500 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 9,28M təşkil edir.

AITECH Cloud Network qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,004551
₼ 0,004551₼ 0,004551
24 saat Aşağı
₼ 0,004855
₼ 0,004855₼ 0,004855
24 saat Yüksək

₼ 0,004551
₼ 0,004551₼ 0,004551

₼ 0,004855
₼ 0,004855₼ 0,004855

₼ 0,845979982219034435
₼ 0,845979982219034435₼ 0,845979982219034435

₼ 0,008547533508583128
₼ 0,008547533508583128₼ 0,008547533508583128

+1,08%

-1,90%

-7,36%

-7,36%

AITECH Cloud Network (ACN) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün AITECH Cloud Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,00015268-1,90%
30 Gün₼ -0,001044-18,38%
60 Gün₼ -0,001914-29,22%
90 Gün₼ -0,003996-46,29%
Bugünkü AITECH Cloud Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ACN ₼ -0,00015268 (-1,90%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

AITECH Cloud Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,001044 (-18,38%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

AITECH Cloud Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ACN ₼ -0,001914 (-29,22%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

AITECH Cloud Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0,003996 (-46,29%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

AITECH Cloud Network (ACN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi AITECH Cloud Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

AITECH Cloud Network üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün AITECH Cloud Network (ACN) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ACN üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün AITECH Cloud Network (ACN) qiymət proqnozu

2040-cı ildə AITECH Cloud Network qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində AITECH Cloud Network qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? AITECH Cloud Network Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə ACN qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində AITECH Cloud Network almaq və investisiya qoymaq qaydası

AITECH Cloud Network ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də ACN almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün AITECH Cloud Network almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda AITECH Cloud Network (ACN) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra AITECH Cloud Network dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə AITECH Cloud Network (ACN) Alınır Təlimatı

AITECH Cloud Network ilə edə biləcəkləriniz

AITECH Cloud Network sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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AITECH Cloud Network (ACN) Nədir?

AITECH Cloud Network (ACN) is an enterprise-grade AI infrastructure ecosystem designed to support the next generation of AI builders. Evolving from Solidus Ai Tech, ACN brings together compute, agent orchestration, and an integrated economic layer to enable scalable, real-world AI execution within a secure, Web3-enabled environment.

AITECH Cloud Network Mənbəyi

AITECH Cloud Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi AITECH Cloud Network Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AITECH Cloud Network Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:56:39 (UTC+8)

AITECH Cloud Network (ACN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

AITECH Cloud Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

ACN USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli ACN uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də ACN USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də AITECH Cloud Network (ACN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı AITECH Cloud Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ACN/USDT
₼0,0077911
₼0,0077911₼0,0077911
-3,02%
62.89M (USDT)

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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1 ACN = 0,0078846 AZN