Bugünkü canlı Vision qiyməti 0.1072 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VSN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VSN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Vision qiyməti 0.1072 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VSN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VSN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VSN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VSN Qiymət Məlumatları

VSN Whitepaper

VSN Rəsmi Veb-saytı

VSN Tokenomikası

VSN Qiymət Proqnozu

VSN Qiymət Tarixçəsi

VSN Alış Bələdçisi

VSN / Fiat Valyuta Çevirən

VSN Spot

VSN USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Vision Logosu

Vision qiyməti(VSN)

1 VSN / USD Canlı Qiyməti:

$0,1071
$0,1071$0,1071
+0,65%1D
USD
Vision (VSN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:06:32 (UTC+8)

Vision (VSN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1051
$ 0,1051$ 0,1051
24 saat Aşağı
$ 0,1109
$ 0,1109$ 0,1109
24 saat Yüksək

$ 0,1051
$ 0,1051$ 0,1051

$ 0,1109
$ 0,1109$ 0,1109

$ 0,22489627050756025
$ 0,22489627050756025$ 0,22489627050756025

$ 0,0986046936835356
$ 0,0986046936835356$ 0,0986046936835356

+0,09%

+0,65%

-7,99%

-7,99%

Vision (VSN) canlı qiyməti $ 0,1072. VSN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1051 və ən yüksək $ 0,1109 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VSN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,22489627050756025, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0986046936835356 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VSN son bir saat ərzində +0,09%, 24 saat ərzində +0,65% və son 7 gündə isə -7,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Vision (VSN) Bazar Məlumatları

No.212

$ 361,09M
$ 361,09M$ 361,09M

$ 402,16K
$ 402,16K$ 402,16K

$ 450,24M
$ 450,24M$ 450,24M

3,37B
3,37B 3,37B

4.200.000.000
4.200.000.000 4.200.000.000

4.206.149.836,886458
4.206.149.836,886458 4.206.149.836,886458

80,20%

ETH

Vision üzrə cari Bazar Dəyəri $ 361,09M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 402,16K təşkil edir. VSN üzrə dövriyyədə olan təklif 3,37B, ümumi təklif isə 4206149836.886458 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 450,24M təşkil edir.

Vision (VSN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Vision qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000692+0,65%
30 Gün$ -0,025-18,92%
60 Gün$ -0,0573-34,84%
90 Gün$ -0,0523-32,79%
Bugünkü Vision Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün VSN $ +0,000692 (+0,65%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Vision 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,025 (-18,92%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Vision 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə VSN $ -0,0573 (-34,84%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Vision 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0523 (-32,79%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Vision (VSN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Vision Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Vision (VSN) Nədir?

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Vision investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- VSN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Vision haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Vision satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Vision Qiymət Proqnozu (USD)

Vision (VSN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Vision (VSN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Vision üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Vision qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Vision (VSN) Tokenomikası

Vision (VSN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VSN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Vision (VSN) necə alınır?

Necə Vision alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Vision Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

VSN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Vision(VSN) / VND
2.820,968
1 Vision(VSN) / AUD
A$0,162944
1 Vision(VSN) / GBP
0,081472
1 Vision(VSN) / EUR
0,092192
1 Vision(VSN) / USD
$0,1072
1 Vision(VSN) / MYR
RM0,449168
1 Vision(VSN) / TRY
4,504544
1 Vision(VSN) / JPY
¥16,4016
1 Vision(VSN) / ARS
ARS$154,243648
1 Vision(VSN) / RUB
8,57064
1 Vision(VSN) / INR
9,495776
1 Vision(VSN) / IDR
Rp1.757,376768
1 Vision(VSN) / PHP
6,296928
1 Vision(VSN) / EGP
￡E.5,063056
1 Vision(VSN) / BRL
R$0,576736
1 Vision(VSN) / CAD
C$0,149008
1 Vision(VSN) / BDT
13,106272
1 Vision(VSN) / NGN
154,912576
1 Vision(VSN) / COP
$417,12056
1 Vision(VSN) / ZAR
R.1,851344
1 Vision(VSN) / UAH
4,501328
1 Vision(VSN) / TZS
T.Sh.263,3904
1 Vision(VSN) / VES
Bs23,6912
1 Vision(VSN) / CLP
$100,9824
1 Vision(VSN) / PKR
Rs30,247552
1 Vision(VSN) / KZT
56,8696
1 Vision(VSN) / THB
฿3,465776
1 Vision(VSN) / TWD
NT$3,294256
1 Vision(VSN) / AED
د.إ0,393424
1 Vision(VSN) / CHF
Fr0,08576
1 Vision(VSN) / HKD
HK$0,831872
1 Vision(VSN) / AMD
֏41,040448
1 Vision(VSN) / MAD
.د.م0,992672
1 Vision(VSN) / MXN
$1,986416
1 Vision(VSN) / SAR
ريال0,402
1 Vision(VSN) / ETB
Br16,482
1 Vision(VSN) / KES
KSh13,849168
1 Vision(VSN) / JOD
د.أ0,0760048
1 Vision(VSN) / PLN
0,392352
1 Vision(VSN) / RON
лв0,470608
1 Vision(VSN) / SEK
kr1,011968
1 Vision(VSN) / BGN
лв0,180096
1 Vision(VSN) / HUF
Ft35,996688
1 Vision(VSN) / CZK
2,255488
1 Vision(VSN) / KWD
د.ك0,0328032
1 Vision(VSN) / ILS
0,3484
1 Vision(VSN) / BOB
Bs0,740752
1 Vision(VSN) / AZN
0,18224
1 Vision(VSN) / TJS
SM0,98624
1 Vision(VSN) / GEL
0,290512
1 Vision(VSN) / AOA
Kz98,258448
1 Vision(VSN) / BHD
.د.ب0,0403072
1 Vision(VSN) / BMD
$0,1072
1 Vision(VSN) / DKK
kr0,69144
1 Vision(VSN) / HNL
L2,815072
1 Vision(VSN) / MUR
4,875456
1 Vision(VSN) / NAD
$1,845984
1 Vision(VSN) / NOK
kr1,078432
1 Vision(VSN) / NZD
$0,186528
1 Vision(VSN) / PAB
B/.0,1072
1 Vision(VSN) / PGK
K0,452384
1 Vision(VSN) / QAR
ر.ق0,390208
1 Vision(VSN) / RSD
дин.10,860432
1 Vision(VSN) / UZS
soʻm1.291,565968
1 Vision(VSN) / ALL
L8,965136
1 Vision(VSN) / ANG
ƒ0,191888
1 Vision(VSN) / AWG
ƒ0,19296
1 Vision(VSN) / BBD
$0,2144
1 Vision(VSN) / BAM
KM0,180096
1 Vision(VSN) / BIF
Fr317,0976
1 Vision(VSN) / BND
$0,13936
1 Vision(VSN) / BSD
$0,1072
1 Vision(VSN) / JMD
$17,140208
1 Vision(VSN) / KHR
430,521632
1 Vision(VSN) / KMF
Fr45,3456
1 Vision(VSN) / LAK
2.330,434736
1 Vision(VSN) / LKR
රු32,632752
1 Vision(VSN) / MDL
L1,809536
1 Vision(VSN) / MGA
Ar480,71696
1 Vision(VSN) / MOP
P0,8576
1 Vision(VSN) / MVR
1,64016
1 Vision(VSN) / MWK
MK186,110992
1 Vision(VSN) / MZN
MT6,85008
1 Vision(VSN) / NPR
रु15,207392
1 Vision(VSN) / PYG
760,2624
1 Vision(VSN) / RWF
Fr155,5472
1 Vision(VSN) / SBD
$0,882256
1 Vision(VSN) / SCR
1,509376
1 Vision(VSN) / SRD
$4,154
1 Vision(VSN) / SVC
$0,938
1 Vision(VSN) / SZL
L1,845984
1 Vision(VSN) / TMT
m0,3752
1 Vision(VSN) / TND
د.ت0,3160256
1 Vision(VSN) / TTD
$0,726816
1 Vision(VSN) / UGX
Sh373,4848
1 Vision(VSN) / XAF
Fr60,7824
1 Vision(VSN) / XCD
$0,28944
1 Vision(VSN) / XOF
Fr60,7824
1 Vision(VSN) / XPF
Fr11,0416
1 Vision(VSN) / BWP
P1,43648
1 Vision(VSN) / BZD
$0,215472
1 Vision(VSN) / CVE
$10,196864
1 Vision(VSN) / DJF
Fr18,9744
1 Vision(VSN) / DOP
$6,879024
1 Vision(VSN) / DZD
د.ج13,932784
1 Vision(VSN) / FJD
$0,242272
1 Vision(VSN) / GNF
Fr932,104
1 Vision(VSN) / GTQ
Q0,821152
1 Vision(VSN) / GYD
$22,440176
1 Vision(VSN) / ISK
kr13,4

Vision Mənbəyi

Vision haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Vision Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Vision Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Vision (VSN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VSN qiyməti 0,1072 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VSN / USD cari qiyməti nədir?
VSN / USD cari qiyməti $ 0,1072 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Vision üçün bazar dəyəri nədir?
VSN üçün bazar dəyəri $ 361,09M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VSN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VSN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 3,37B USD təşkil edir.
VSN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VSN ATH qiyməti olan 0,22489627050756025 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VSN qiyməti (ATL) nədir?
VSN ATL qiyməti olan 0,0986046936835356 USD dəyərinə endi.
VSN ticarət həcmi nədir?
VSN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 402,16K USD.
VSN bu il daha da yüksələcək?
VSN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VSN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:06:32 (UTC+8)

Vision (VSN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

VSN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0,1072 USD

VSN Ticarəti Edin

VSN/USDT
$0,1071
$0,1071$0,1071
+0,56%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.411,03
$109.411,03$109.411,03

+1,58%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,29
$3.841,29$3.841,29

+1,78%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02931
$0,02931$0,02931

+17,00%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,53
$185,53$185,53

+0,24%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,29
$3.841,29$3.841,29

+1,78%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.411,03
$109.411,03$109.411,03

+1,58%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,53
$185,53$185,53

+0,24%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4724
$2,4724$2,4724

+0,75%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18487
$0,18487$0,18487

+2,32%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003295
$0,003295$0,003295

-34,10%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002926
$0,0002926$0,0002926

+368,16%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020630
$0,0020630$0,0020630

+2.192,22%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020630
$0,0020630$0,0020630

+2.192,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0444
$0,0444$0,0444

+1.287,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035976
$0,0000000000000000000000035976$0,0000000000000000000000035976

+619,52%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32760
$0,32760$0,32760

+164,00%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000083
$0,000000000000000000000083$0,000000000000000000000083

+76,59%