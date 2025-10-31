Bugünkü canlı Bitlight Labs qiyməti 1.9305 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LIGHT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LIGHT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bitlight Labs qiyməti 1.9305 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LIGHT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LIGHT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bitlight Labs Logosu

Bitlight Labs qiyməti(LIGHT)

1 LIGHT / USD Canlı Qiyməti:

$1,9334
$1,9334$1,9334
-0,04%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:37:33 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,8775
$ 1,8775$ 1,8775
24 saat Aşağı
$ 2,0357
$ 2,0357$ 2,0357
24 saat Yüksək

$ 1,8775
$ 1,8775$ 1,8775

$ 2,0357
$ 2,0357$ 2,0357

$ 2,619557835411834
$ 2,619557835411834$ 2,619557835411834

$ 0,5392876430024418
$ 0,5392876430024418$ 0,5392876430024418

-0,89%

-0,04%

-16,25%

-16,25%

Bitlight Labs (LIGHT) canlı qiyməti $ 1,9305. LIGHT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,8775 və ən yüksək $ 2,0357 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LIGHT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,619557835411834, ən aşağı qiyməti isə $ 0,5392876430024418 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LIGHT son bir saat ərzində -0,89%, 24 saat ərzində -0,04% və son 7 gündə isə -16,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bitlight Labs (LIGHT) Bazar Məlumatları

No.361

$ 83,12M
$ 83,12M$ 83,12M

$ 136,91K
$ 136,91K$ 136,91K

$ 810,81M
$ 810,81M$ 810,81M

43,06M
43,06M 43,06M

420.000.000
420.000.000 420.000.000

420.000.000
420.000.000 420.000.000

10,25%

BSC

Bitlight Labs üzrə cari Bazar Dəyəri $ 83,12M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 136,91K təşkil edir. LIGHT üzrə dövriyyədə olan təklif 43,06M, ümumi təklif isə 420000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 810,81M təşkil edir.

Bitlight Labs (LIGHT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Bitlight Labs qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000774-0,04%
30 Gün$ +1,0282+113,95%
60 Gün$ +1,8305+1.830,50%
90 Gün$ +1,8305+1.830,50%
Bugünkü Bitlight Labs Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LIGHT $ -0,000774 (-0,04%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Bitlight Labs 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +1,0282 (+113,95%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Bitlight Labs 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LIGHT $ +1,8305 (+1.830,50%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Bitlight Labs 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +1,8305 (+1.830,50%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Bitlight Labs (LIGHT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Bitlight Labs Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Bitlight Labs (LIGHT) Nədir?

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Bitlight Labs investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LIGHT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Bitlight Labs haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Bitlight Labs satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Bitlight Labs Qiymət Proqnozu (USD)

Bitlight Labs (LIGHT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bitlight Labs (LIGHT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bitlight Labs üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bitlight Labs qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomikası

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LIGHT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Bitlight Labs (LIGHT) necə alınır?

Necə Bitlight Labs alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Bitlight Labs Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LIGHT Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Bitlight Labs(LIGHT) / VND
50.801,1075
1 Bitlight Labs(LIGHT) / AUD
A$2,93436
1 Bitlight Labs(LIGHT) / GBP
1,46718
1 Bitlight Labs(LIGHT) / EUR
1,66023
1 Bitlight Labs(LIGHT) / USD
$1,9305
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MYR
RM8,088795
1 Bitlight Labs(LIGHT) / TRY
81,11961
1 Bitlight Labs(LIGHT) / JPY
¥295,3665
1 Bitlight Labs(LIGHT) / ARS
ARS$2.777,68062
1 Bitlight Labs(LIGHT) / RUB
154,343475
1 Bitlight Labs(LIGHT) / INR
171,100215
1 Bitlight Labs(LIGHT) / IDR
Rp31.647,53592
1 Bitlight Labs(LIGHT) / PHP
113,59062
1 Bitlight Labs(LIGHT) / EGP
￡E.91,15821
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BRL
R$10,38609
1 Bitlight Labs(LIGHT) / CAD
C$2,683395
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BDT
236,02293
1 Bitlight Labs(LIGHT) / NGN
2.793,761685
1 Bitlight Labs(LIGHT) / COP
$7.482,54078
1 Bitlight Labs(LIGHT) / ZAR
R.33,32043
1 Bitlight Labs(LIGHT) / UAH
81,061695
1 Bitlight Labs(LIGHT) / TZS
T.Sh.4.743,2385
1 Bitlight Labs(LIGHT) / VES
Bs426,6405
1 Bitlight Labs(LIGHT) / CLP
$1.818,531
1 Bitlight Labs(LIGHT) / PKR
Rs544,70988
1 Bitlight Labs(LIGHT) / KZT
1.024,13025
1 Bitlight Labs(LIGHT) / THB
฿62,374455
1 Bitlight Labs(LIGHT) / TWD
NT$59,324265
1 Bitlight Labs(LIGHT) / AED
د.إ7,084935
1 Bitlight Labs(LIGHT) / CHF
Fr1,5444
1 Bitlight Labs(LIGHT) / HKD
HK$14,98068
1 Bitlight Labs(LIGHT) / AMD
֏739,07262
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MAD
.د.م17,87643
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MXN
$35,772165
1 Bitlight Labs(LIGHT) / SAR
ريال7,239375
1 Bitlight Labs(LIGHT) / ETB
Br296,814375
1 Bitlight Labs(LIGHT) / KES
KSh249,401295
1 Bitlight Labs(LIGHT) / JOD
د.أ1,3687245
1 Bitlight Labs(LIGHT) / PLN
7,06563
1 Bitlight Labs(LIGHT) / RON
лв8,474895
1 Bitlight Labs(LIGHT) / SEK
kr18,204615
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BGN
лв3,24324
1 Bitlight Labs(LIGHT) / HUF
Ft647,817885
1 Bitlight Labs(LIGHT) / CZK
40,57911
1 Bitlight Labs(LIGHT) / KWD
د.ك0,590733
1 Bitlight Labs(LIGHT) / ILS
6,274125
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BOB
Bs13,339755
1 Bitlight Labs(LIGHT) / AZN
3,28185
1 Bitlight Labs(LIGHT) / TJS
SM17,7606
1 Bitlight Labs(LIGHT) / GEL
5,231655
1 Bitlight Labs(LIGHT) / AOA
Kz1.769,476995
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BHD
.د.ب0,725868
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BMD
$1,9305
1 Bitlight Labs(LIGHT) / DKK
kr12,451725
1 Bitlight Labs(LIGHT) / HNL
L50,69493
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MUR
87,79914
1 Bitlight Labs(LIGHT) / NAD
$33,24321
1 Bitlight Labs(LIGHT) / NOK
kr19,401525
1 Bitlight Labs(LIGHT) / NZD
$3,35907
1 Bitlight Labs(LIGHT) / PAB
B/.1,9305
1 Bitlight Labs(LIGHT) / PGK
K8,14671
1 Bitlight Labs(LIGHT) / QAR
ر.ق7,02702
1 Bitlight Labs(LIGHT) / RSD
дин.195,44382
1 Bitlight Labs(LIGHT) / UZS
soʻm23.259,030795
1 Bitlight Labs(LIGHT) / ALL
L161,447715
1 Bitlight Labs(LIGHT) / ANG
ƒ3,455595
1 Bitlight Labs(LIGHT) / AWG
ƒ3,4749
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BBD
$3,861
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BAM
KM3,24324
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BIF
Fr5.710,419
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BND
$2,50965
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BSD
$1,9305
1 Bitlight Labs(LIGHT) / JMD
$308,667645
1 Bitlight Labs(LIGHT) / KHR
7.753,00383
1 Bitlight Labs(LIGHT) / KMF
Fr816,6015
1 Bitlight Labs(LIGHT) / LAK
41.967,390465
1 Bitlight Labs(LIGHT) / LKR
රු587,663505
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MDL
L32,58684
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MGA
Ar8.656,94115
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MOP
P15,444
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MVR
29,53665
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MWK
MK3.351,560355
1 Bitlight Labs(LIGHT) / MZN
MT123,35895
1 Bitlight Labs(LIGHT) / NPR
रु273,86073
1 Bitlight Labs(LIGHT) / PYG
13.691,106
1 Bitlight Labs(LIGHT) / RWF
Fr2.801,1555
1 Bitlight Labs(LIGHT) / SBD
$15,888015
1 Bitlight Labs(LIGHT) / SCR
27,18144
1 Bitlight Labs(LIGHT) / SRD
$74,806875
1 Bitlight Labs(LIGHT) / SVC
$16,891875
1 Bitlight Labs(LIGHT) / SZL
L33,24321
1 Bitlight Labs(LIGHT) / TMT
m6,75675
1 Bitlight Labs(LIGHT) / TND
د.ت5,671809
1 Bitlight Labs(LIGHT) / TTD
$13,069485
1 Bitlight Labs(LIGHT) / UGX
Sh6.725,862
1 Bitlight Labs(LIGHT) / XAF
Fr1.092,663
1 Bitlight Labs(LIGHT) / XCD
$5,21235
1 Bitlight Labs(LIGHT) / XOF
Fr1.092,663
1 Bitlight Labs(LIGHT) / XPF
Fr198,8415
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BWP
P25,8687
1 Bitlight Labs(LIGHT) / BZD
$3,880305
1 Bitlight Labs(LIGHT) / CVE
$183,62916
1 Bitlight Labs(LIGHT) / DJF
Fr341,6985
1 Bitlight Labs(LIGHT) / DOP
$123,880185
1 Bitlight Labs(LIGHT) / DZD
د.ج250,907085
1 Bitlight Labs(LIGHT) / FJD
$4,36293
1 Bitlight Labs(LIGHT) / GNF
Fr16.785,6975
1 Bitlight Labs(LIGHT) / GTQ
Q14,78763
1 Bitlight Labs(LIGHT) / GYD
$404,111565
1 Bitlight Labs(LIGHT) / ISK
kr241,3125

Bitlight Labs Mənbəyi

Bitlight Labs haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Bitlight Labs Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Bitlight Labs Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Bitlight Labs (LIGHT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LIGHT qiyməti 1,9305 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LIGHT / USD cari qiyməti nədir?
LIGHT / USD cari qiyməti $ 1,9305 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bitlight Labs üçün bazar dəyəri nədir?
LIGHT üçün bazar dəyəri $ 83,12M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LIGHT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LIGHT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 43,06M USD təşkil edir.
LIGHT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LIGHT ATH qiyməti olan 2,619557835411834 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LIGHT qiyməti (ATL) nədir?
LIGHT ATL qiyməti olan 0,5392876430024418 USD dəyərinə endi.
LIGHT ticarət həcmi nədir?
LIGHT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 136,91K USD.
LIGHT bu il daha da yüksələcək?
LIGHT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LIGHT qiymət proqnozuna baxın.
Bitlight Labs (LIGHT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

LIGHT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1,9305 USD

LIGHT Ticarəti Edin

LIGHT/USDT
$1,9334
$1,9334$1,9334
-0,01%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

