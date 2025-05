JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

SıralamaNo.54

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0005%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)5.73%

Dövriyyə Təklifi2,897,855,555.54

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat6,999,215,866.803878

Dövriyyə Faizi0.2897%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.0433053112987576,2024-01-31

Ən Aşağı Qiymət0.3063747642827529,2025-04-07

İctimai BlokçeynSOL

