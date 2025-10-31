Bugünkü canlı Metaplex qiyməti 0,214393 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MPLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MPLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Metaplex qiyməti 0,214393 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MPLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MPLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MPLX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MPLX Qiymət Məlumatları

MPLX Rəsmi Veb-saytı

MPLX Tokenomikası

MPLX Qiymət Proqnozu

Metaplex Qiyməti (MPLX)

1 MPLX / USD Canlı Qiyməti:

$0,214393
$0,214393
-3,60%1D
Metaplex (MPLX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:41 (UTC+8)

Metaplex (MPLX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,210379
$ 0,210379
24 saat Aşağı
$ 0,223395
$ 0,223395
24 saat Yüksək

$ 0,210379
$ 0,210379

$ 0,223395
$ 0,223395

$ 0,896784
$ 0,896784

$ 0,02528374
$ 0,02528374

-0,32%

-3,60%

-4,09%

-4,09%

Metaplex (MPLX) canlı qiyməti $0,214393. MPLX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,210379 və ən yüksək $ 0,223395 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MPLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,896784, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02528374 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MPLX son bir saat ərzində -0,32%, 24 saat ərzində -3,60% və son 7 gündə isə -4,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Metaplex (MPLX) Bazar Məlumatları

$ 122,83M
$ 122,83M

--
--

$ 214,39M
$ 214,39M

572,91M
572,91M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Metaplex üzrə cari Bazar Dəyəri $ 122,83M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MPLX üzrə dövriyyədə olan təklif 572,91M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 214,39M təşkil edir.

Metaplex (MPLX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Metaplex / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0080279781105373.
Son 30 gündə Metaplex / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0431529801.
Son 60 gündə Metaplex / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0144659104.
Son 90 gündə Metaplex / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,04186336302148252.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0080279781105373-3,60%
30 Gün$ -0,0431529801-20,12%
60 Gün$ +0,0144659104+6,75%
90 Gün$ +0,04186336302148252+24,26%

Metaplex (MPLX) Nədir?

Metaplex (MPLX) is the standard for launching tokens and NFTs on Solana. Used to create 99% of tokens and NFTs on Solana, Metaplex powers the network’s biggest stablecoins, RWAs, DEXs, launchpads, wallets, DePIN networks, DeFi apps and games, with more than 900 million assets created and over $10 billion in transaction value. 50% of Metaplex protocol revenue is used to buy back MPLX for the Metaplex DAO.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Metaplex (MPLX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Metaplex Qiymət Proqnozu (USD)

Metaplex (MPLX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Metaplex (MPLX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Metaplex üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Metaplex qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MPLX Aktivindən Yerli Valyutalara

Metaplex (MPLX) Tokenomikası

Metaplex (MPLX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MPLX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Metaplex (MPLX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Metaplex (MPLX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MPLX qiyməti 0,214393 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MPLX / USD cari qiyməti nədir?
MPLX / USD cari qiyməti $ 0,214393 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Metaplex üçün bazar dəyəri nədir?
MPLX üçün bazar dəyəri $ 122,83M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MPLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MPLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 572,91M USD təşkil edir.
MPLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MPLX ATH qiyməti olan 0,896784 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MPLX qiyməti (ATL) nədir?
MPLX ATL qiyməti olan 0,02528374 USD dəyərinə endi.
MPLX ticarət həcmi nədir?
MPLX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MPLX bu il daha da yüksələcək?
MPLX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MPLX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:53:41 (UTC+8)

Metaplex (MPLX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

$109.873,84

$3.847,39

$0,03143

$185,42

$1,0001

$3.847,39

$109.873,84

$185,42

$2,4836

$0,18487

$0,00000

$0,00000

$0,002911

$0,00972

$0,0002616

$0,0049681

$0,0482

$0,0000000000000000000000043200

$0,29545

$0,039719

