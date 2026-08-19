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Bugünkü canlı LAB qiyməti 0.0782 AZN təşkil edir.LAB bazar həddi 24,238,272.206 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində LAB - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı LAB qiyməti 0.0782 AZN təşkil edir.LAB bazar həddi 24,238,272.206 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində LAB - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

LAB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LAB Qiymət Məlumatları

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LAB qiyməti(LAB)

1 LAB / AZN Canlı Qiyməti:

₼0.133076
₼0.133076₼0.133076
-1,54%1D
AZN
LAB (LAB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 13:30:59 (UTC+8)

LAB bugünkü qiyməti

Bu gün canlı LAB (LAB) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1.54% dəyişkənlik ilə ₼ 0.0782 təşkil edir. Cari LAB - AZN konvertasiya dərəcəsi LAB üzrə ₼ 0.0782 təşkil edir.

LAB hazırda ₼ 24,24M bazar kapitallaşması ilə #202 sıradadır və 309,95M LAB dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində LAB bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0.07643 (aşağı) və ₼ 0.08142 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 46.2717307627748361, ən aşağı isə ₼ 0.126344242616864692 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində LAB son bir saatda +0.77% və son 7 gündə -34.02% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 217,84K səviyyəsinə çatıb.

LAB (LAB) Bazar Məlumatları

No.202

₼ 24,24M
₼ 24,24M₼ 24,24M

₼ 217,84K
₼ 217,84K₼ 217,84K

₼ 78.20M
₼ 78.20M₼ 78.20M

309,95M
309,95M 309,95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

30.99%

BSC

LAB üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 24,24M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 217,84K təşkil edir. LAB üzrə dövriyyədə olan təklif 309,95M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 78.20M təşkil edir.

LAB qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0.07643
₼ 0.07643₼ 0.07643
24 saat Aşağı
₼ 0.08142
₼ 0.08142₼ 0.08142
24 saat Yüksək

₼ 0.07643
₼ 0.07643₼ 0.07643

₼ 0.08142
₼ 0.08142₼ 0.08142

₼ 46.2717307627748361
₼ 46.2717307627748361₼ 46.2717307627748361

₼ 0.126344242616864692
₼ 0.126344242616864692₼ 0.126344242616864692

+0.77%

-1.54%

-34.02%

-34.02%

LAB (LAB) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün LAB qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0.0020814-1.54%
30 Gün₼ -0.07293-48.26%
60 Gün₼ -12.13263-99.36%
90 Gün₼ -4.4096-98.26%
Bugünkü LAB Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LAB ₼ -0.0020814 (-1.54%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

LAB 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0.07293 (-48.26%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

LAB 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LAB ₼ -12.13263 (-99.36%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

LAB 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -4.4096 (-98.26%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

LAB (LAB) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi LAB Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

LAB üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün LAB (LAB) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, LAB üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün LAB (LAB) qiymət proqnozu

2040-cı ildə LAB qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində LAB qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? LAB Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə LAB qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində LAB almaq və investisiya qoymaq qaydası

LAB ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də LAB almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün LAB almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda LAB (LAB) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra LAB dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə LAB (LAB) Alınır Təlimatı

LAB ilə edə biləcəkləriniz

LAB sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

  • MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

    MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

    2.800+ tokenlə ultra aşağı komissiyalarla ticarət edin.

    Fyuçers Ticarəti

    Fyuçers Ticarəti

    500x-ə qədər leverec və dərin likvidliklə ticarət edin.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Bazara Qədər

    MEXC Bazara Qədər

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MEXC-də olduqca aşağı komissiyalarla treydinq

MEXC-də LAB (LAB) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Bazar Yaradıcı
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Bazar Yaradıcı
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Bazar Alıcı

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Bundan əlavə, MEXC-in Komissiyasız Festivalı vasitəsilə seçdiyiniz spot tokenləri ilə tamamilə komissiyasız ticarət edə bilərsiniz.

LAB (LAB) Nədir?

LAB is a multi-chain trading infrastructure that lets anyone trade, deploy, and analyze tokens with unmatched speed, precision, and control.

LAB Mənbəyi

LAB haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi LAB Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: LAB Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 13:30:59 (UTC+8)

LAB (LAB) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

LAB haqqında daha çox məlumat əldə edin

LAB USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli LAB uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də LAB USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də LAB (LAB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı LAB qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LAB/USDT
₼0.132532
₼0.132532₼0.132532
-2.06%
2.81M (USDT)

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SwarmBase

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SWARM

₼0.00000
₼0.00000₼0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

₼0.39406
₼0.39406₼0.39406

-15.09%

Basecat

Basecat

BASECAT

₼0.013685
₼0.013685₼0.013685

-31.72%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

₼0.0660246
₼0.0660246₼0.0660246

+8.81%

KiiChain

KiiChain

KII

₼0.11951
₼0.11951₼0.11951

-8.49%

Ən Çox Yüksələnlər

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₼0.001972
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+141.66%

Bitway

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BTW

₼0.9287049
₼0.9287049₼0.9287049

+41.04%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₼0.00022032
₼0.00022032₼0.00022032

+52.47%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₼0.00055981
₼0.00055981₼0.00055981

+31.72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₼1.3515
₼1.3515₼1.3515

+27.75%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

LAB / AZN Kalkulyatoru

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LAB
LAB
AZN
AZN

1 LAB = 0.13294 AZN